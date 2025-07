Nepridipravi na dirki po Franciji iz tovornjaka ukradli 11 koles

"V noči s sobote na nedeljo je bila ekipa Cofidis žrtev vloma. Vrata servisnega tovornjaka so bila nasilno odprta, kljub varnostnim ukrepom pa je bilo ukradenih enajst naših koles znamke LOOK Cycle. Policisti so se zjutraj zglasili pred hotelom, da bi zabeležili kaznivo dejanje in začeli preiskavo. Ekipa Cofidis ostro obsoja to dejanje nespoštovanja in poziva storilce k odgovornosti in spoštovanju družbenih norm," so na družbenih omrežjih zapisali pri francoski ekipi.

Po ocenah Cofidisa je vsako izmed ukradenih koles vredno 13.000 evrov, skupno so tatovi ekipo, ki že tako ne sodi med najpremožnejše na dirki po Franciji, oškodovali za kar 143.000 evrov.