Nepridipravi ukradli Mohoričevo kolo

V Valkenburgu so tatovi vlomili v razstavni prostor podjetja Shimano o kolesarstvu, ribištvu in veslanju, ter odnesli šest koles svetovnih kolesarskih zvezdnikov, ki so bili tam krajši čas na ogled.

"Šest nezamenljivih koles so ukradli iz našega centra," je Shimano Experience Center objavil na svojih družabnih omrežjih. "Kolesa, ki so bila ukradena, so del kolesarske zgodovine. Če imate kakšne informacije o tatvini ali boste videli, da jih kdo želi prodati, obvestite policijo."

Poleg kolesa Mateja Mohoriča so izginila tudi kolesa Mathieuja van der Poela, Egana Bernala, Fabia Jakobsena, Juliana Alaphilippa in Petra Sagana.