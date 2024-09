Nesrečna Furrerjeva še naprej v kritičnem stanju, SP se nadaljuje

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Zürichu se bo nadaljevalo kljub še vedno zelo kritičnemu stanju mladinke Muriel Furrer, so sporočili iz krovne svetovne zveze Uci. Dodali so, da so takšno odločitev sprejeli po posvetovanju in s soglasjem njene družine.

"Družina želi, da se svetovno prvenstvo nadaljuje po načrtih. Zdravstveno stanje Muriel Furrer ostaja zelo kritično. Uci, švicarska zveza in lokalni organizacijski odbor smo zelo zaskrbljeni," je zapisano v izjavi Ucija.