Nesrečni Rogličev kolega mora končati kariero

Sedemindvajsetletnega Flamca so sicer že izpustili v domačo oskrbo, a bo potreboval še nekaj časa, da bo popolnoma okreval.

"Zavedam se, da sem imel neverjetno srečo. Stvari bi se morda odvile drugače, če ne bi tako hitro dobil dobre pomoči. Sem v redu, vendar se moram za vedno sprijazniti z dejstvom, da to pomeni konec moje poklicne kariere. Rad bi izrazil svojo hvaležnost ljudem, ki so mi pomagali, zdravniški ekipi v bolnišnici in vsem navijačem, ki so mi pošiljali sporočila. Zdaj se bom osredotočil na okrevanje in prihajajoče očetovstvo. Z Alicio in nosečnostjo je vse v redu in nestrpno pričakujemo porod. To mi v tem trenutku res pomaga," je za spletno stran moštva dejal Belgijec.