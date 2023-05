Neverjeten splet okoliščin: Rogliču pomagal nekdanji skakalni sotekmovalec

A odlična vožnja Rogliča in vse slabši tempo Thomasa sta proti koncu kronometra nakazovala na to, da bo Kisovčanu uspelo ujeti rivala. Nato pa je kot strela z jasnega udaril prizor priljubljenega 'Rogle' ob kolesu in ne na njem. Nekako mu je uspelo znova nastaviti verigo, a vseeno je potreboval pomoč enega od zaposlenih v ekipi, da ga potisne v strm klanec. A možakar v jeans hlačah, s čelado na glavi, ni bil edini, ki je Primožu skočil na pomoč. Dobesedno iz gozda se je pojavil navijač z rumeno kapo in rdečo majico, ki je Rogliču pomagal in vsaj deloma poskrbel, da je tehnična težava Slovenca na koncu stala zgolj okoli 15 sekund. Kisovčan je nadaljeval svoj ubijalski tempo in v cilj pripeljal s 40-sekundno prednostjo pred Thomasom. 14 sekund prednosti pred zadnjo, zgolj formalno etapo, mu je zagotovilo prvo zmago na Giru.

Tako je postal prvi Slovenec v zgodovini kolesarstva, ki je osvojil Dirko po Italiji in edini Slovenec z zmagama na dveh tritedenskih dirkah. Neverjetnemu veselju Kisovčana, njegove ekipe in nepregledne množice, ki je dirko spremljala v živo, pa je hitro sledil 'lov' za junakom, ki je Rogliču pomagal v ključnem trenutku. Sport Klub zdaj poroča, da naj bi bil to njegov nekdanji reprezentančni sotekmovalec v smučarskih skokih Mitja Mežnar. Če je temu res tako, je to neverjetno naključje, saj je Roglič ravno v Trbižu leta 2007 postal ekipni mladinski svetovni prvak v smučarskih skokih. Kdo so bili njegovi sotekmovalci? Poleg že omenjenega Mežnarja so skakali še Jurij Tepeš in trenutni glavni trener slovenske moške ekipe Robert Hrgota.