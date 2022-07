'Ni bil covid, Pogačar bo napadel ob prvi priložnosti'

Je bil kriv covid? Morda previsoke temperature ali nezadosten vnos kalorij? Pretirana samozavest? Vse to so med iskanjem razlogov za poraz Tadeja Pogačarja na sredini etapi izpostavljali različni mediji. Direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je pojasnil, da ni šlo za nič od naštetega. "Tadej nima nobenih simptomov," je ovrgel govorice. Športni direktor Andrej Hauptman pa nam je zaupal, da se ti ob vožnji na limitu prej ali slej mora primeriti tudi slab(ši) dan.

icon-expand Jonas Vingegaard ima pred Tadejem Pogačarjem 2:22 naskoka. A Toura še ni konec, so po 11. etapi v en glas poudarjali pri UAE Emirates. FOTO: AP

"Na Galibieru se je Tadej počutil odlično. Do zadnjih petih kilometrov je šlo vse po pričakovanjih. Če voziš na limitu, se ti kdaj zgodi, da imaš slab dan. Potrebno se bo spočiti in ob prvi priložnosti napasti," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu pred ekipnim avtobusom UAE Emirates pojasnil športni direktor Andrej Hauptman.

Pogačar se je na startu 12. etape, ki se bo končala na legendarnem Alp d'Huezu, pojavil v beli majici najboljšega mladega kolesarja na dirki. Izgledal je dobro razpoložen, saj je prešerne volje odgovarjal na novinarska vprašanja. Že včeraj je zatrdil, da bo do konca Toura zagotovo napadal, in morda bomo to videli že danes – na kraljevski preizkušnji s tremi vzponi ekstra kategorije.

Jasno je, zakaj je Pogačar pokrival vse napade na Galibieru Številni so izpostavljali, da je Pogačar na 11. etapi preveč razmetaval z energijo, ko je na predzadnjem vzponu dneva na prelaz Galibier napade Jumbo-Visme pokrival enega za drugim. Morda res, se je strinjal direktor Mauro Gianetti, a ne pozabimo, da je s prav takšno taktiko lani kraljeval na Touru. "Tadej je bil na Galibieru zelo dober, a porabil je ogromno energije. Morda se je nekoliko preveč 'silil', ampak to so odločitve, ki jih je potrebno sprejeti v sekundi. Z narekovanjem ritma se je želel otresti nekaterih nasprotnikov. Na vzponu je taktika delovala, potem pa so se številni vrnili na spustu v dolino," je povedal eden od vodilnih mož emiratov.

Koronavirus zagotovo terjal svoj davek, a spremeniti se ne da ničesar Dejstvo, da sta se z dirke zaradi okužbe s koronavirusom morala posloviti že dva kolesarja emiratov, zagotovo ne gre v korist Pogačarja, a Gianetti na startu 12. etape ni želel iskati izgovorov: "Ne pozabite, da smo ostali brez dveh pomočnikov. Majka je na zadnjem vzponu še bil ob njem, a največji problem je bil, ker je Tadej že pred tem porabil preveč energije, za kar je v zadnjih kilometrih plačal z obrestmi." Podobnega mnenja je bil Hauptman, ki je dejal, da je o manku pomočnikov brezpredmetno razpredati, saj situacije ni mogoče spremeniti. "Vse je še mogoče. Do konca je še veliko časa in ogromno zahtevnih etap. Gremo naprej," ostaja optimističen nekdanji selektor slovenske reprezentance.

icon-expand Od ekipe UAE Emirates sta se po pozitivnem testu morala posloviti Vegard Stake Laengen in George Bennett. Pozitiven je bil še Rafal Majka, a je od organizatorjev dobil zeleno luč. FOTO: AP

'Počuti se odlično' Ob Bennettu in Laengenu, ki sta morala zapustiti dirko, je bil pozitiven na koronavirus tudi Rafal Majka, ki pa so mu organizatorji dovolili, da nadaljuje v karavani. Prav zato so se pojavila številna ugibanja, mar ni prav koronavirus kriv za slabšo predstavo Pogačarja v sredo. Gianetti je to odločno zanikal: "Tadej se počuti odlično. Če se ne bi, ne bi mogel odgovarjati na vse napade na Galibieru. Nima nobenih simptomov covida. Tudi lačen ni bil, kot so nekateri govorili. Za izgubo časa je zaslužen Vingegaard skupaj s pomočniki."