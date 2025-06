'Ni mi bila všeč nevarna vožnja Visme na spustu'

OGLAS

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: X - Criterium du Dauphine icon-expand

Kolesarji Visma-Lease a Bike so že takoj nakazali, da nameravajo na predzadnji etapi kriterija po Dofineji izzvati Tadeja Pogačarja. Zmesti so ga želeli s poskusi Mattea Jorgensona, Seppa Kussa in Bena Tuletta, vendar se je ekipa Slovenca dobro odzvala. "Danes smo želeli nadzirati dogajanje na vseh klancih, toda Visma je veliko poskušala z napadi. Zelo sem zadovoljen s predstavo celotne ekipe, še zlasti Pavla Sivakova," je etapo začel opisovati Pogačar.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Visma je napadla že tik pred vrhom drugega vzpona na Col de la Croix de Fer, nato pa so se me po mojem mnenju želeli znebiti na spustu. Dirkali so precej nevarno, kar mi ni bilo všeč, ampak to pač je moderno kolesarstvo. Ko se je Sivakov vrnil v našo skupino, je prevzel narekovanje ritma in vse je bilo znova pod nadzorom," je poteze nizozemske ekipe komentiral 26-letnik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A Pogačarja taktika Visme ni zmedla, imel je svojo računico. Dvanajst kilometrov pred koncem etape se je na vzponu na Valmeinier 1800 strgal z verige, pustil vse za sabo in prišel do druge zaporedne etapne zmage. "Na zadnjem klancu mi je Sivakov rekel, da ne more več dolgo voziti v ospredju, in pripravil mi je teren za napad. Moj napad je bil bolj kot ne obramba, da me kolesarji Visme ne bi napadli. Sprožil sem ga prav s tem namenom in nato ohranil dober tempo vse do vrha klanca. Presrečen sem, da sem lahko na tak način ubranil rumeno majico," je še dodal zmagovalec treh etap in vodilni na kriteriju po Dofineji.

Tadej Pogačar se je takole odpeljal Jonasu Vingegaardu. FOTO: Profimedia icon-expand

V cilj je prišel 14 sekund pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease-a Bike), njegova prednost pred Dancem pa po novem znaša minuto in sekundo. "Jonas je bil danes zelo močan, toda tudi sam nisem želel iti povsem na glavo. Zelo je vroče, klanci pa so bili dolgi in naporni. Na srečo sem imel dovolj prednosti, da sem si lahko v zadnjem kilometru nekoliko odpočil.

Predstave Pogačarja na kriteriju po Dofineji veliko obetajo tudi za prihajajočo dirko po Franciji, kjer se bodo glavni favoriti za zmago isti, kot v Dofineji. Slovenec se Toura že veseli, a obenem opozarja, da dejstvo, da jih je premagal sedaj, še ne pomeni, da bo od njih boljši tudi na francoski pentlji. "Ko ocenjujem predstave tekmecev, se zavedam se, da bodo lahko na dirki po Franciji še močnejši, toda tudi mi bomo imeli v ekipi še dva dodatna hribolazca."

Jonas Vingegaard je cilj prečkal s sklonjeno glavo in 14 sekund za Pogačarjem. FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub temu, da je moral še drugič v dveh dneh priznati premoč kolesarju s Klanca pri Komendi, je s prikazanim zadovoljen tudi Vingegaard. "Poskušal sem slediti napadu Pogačarja, toda tako kot včeraj sem moral upočasniti. Nisem mu mogel slediti, toda vseeno mislim, da sem opravil dobro delo. Vozil sem v svojem ritmu in na koncu nisem veliko izgubil, zato sem lahko zadovoljen. Videl sem svoje številke in bile so kar dobre. Tudi danes je bil Tadej preprosto boljši, vse čestitke za to predstavo, zares si zasluži zmagati," je poraz športno priznal Danec.

Danec je v cilju predzadnje etape kriterija po Dofineji stiskal zobe. FOTO: Profimedia icon-expand

Zaveda se, da bo Slovenca težko premagati tudi na dirki po Franciji, toda puške še ni vrgel v koruzo."Upam, da mi bo ta dirka pomagala, da postanem še konkurenčenjši in upam, bom na Touru še močnejši, kot sem sedaj. Moram pa reči, da je bil Pogačar včeraj in danes zelo močan ter si je na obeh etapah zaslužil zmago."

Trasa osme etape FOTO: Criterium du Dauphine icon-expand