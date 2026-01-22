Ni Pogačarja, ni panike: UAE Emirates dominira na dirki 'spodaj dol'

Jay Vine je napadel nekaj več kot 13 kilometrov pred ciljem na vzponu Corkscrew, zelo strmem 2,4-kilometrskem vzponu s povprečnim naklonom 9,4 odstotka, in le Jhonatan Narvaez, lanski zmagovalec dirke po Avstraliji, je lahko zdržal njegov ritem. Avstralec in Ekvadorec sta se nato skupaj odcepila in prečkala ciljno črto 58 sekund pred Švicarjem Maurom Schmidom.

Preostali kolesarji so prispeli v majhnih skupinah, kot sta denimo Ben O'Connor in Nicolas Prodhomme (1:08), ki sta zelo zmanjšala možnosti za zmago v skupni razvrstitvi na dirki, na kateri tradicionalno odločajo le sekunde.

Jay Vine FOTO: Profimedia

Pri 30 letih je to že 13. zmaga v karieri za Vina, novopečenega avstralskega prvaka v vožnji na čas, ki se ponaša tudi s štirimi etapnimi zmagami na dirki po Španiji in skupno zmago na dirki Tour Down Under leta 2023.

Ta uvrstitev ekipe UAE Team Emirates na prvo in drugo mesto potrjuje prevlado ekipe Tadeja Pogačarja nad glavnino po izjemni sezoni 2025, okronani z 97 zmagami, kar je rekord v zgodovini kolesarstva.