Kolesarstvo

Ni Pogačarja, ni panike: UAE Emirates dominira na dirki 'spodaj dol'

Adelaide, 22. 01. 2026 11.02

Avtor:
M.J. STA
Jay Vine

Ekipa UAE Emirates, katere član je tudi slovenski as Tadej Pogačar, je že na uvodni preizkušnji svetovne serije v kolesarstvu v Avstraliji pokazala zobe. Jay Vine je zmagal v tretji etapi od Norwooda do Uraidle (148,1 km), pred sotekmovalcem Jhonatanom Narvaezom. Oba sta končala skoraj minuto pred zasledovalci. Vine je novi vodilni v razvrstitvi dirke "spodaj dol". Šest sekund zaostaja Narvaez, Švicar Mauro Schmid (Jayco-AlUla) na tretjem mestu pa že več kot minuto (+01:05).

Jay Vine je napadel nekaj več kot 13 kilometrov pred ciljem na vzponu Corkscrew, zelo strmem 2,4-kilometrskem vzponu s povprečnim naklonom 9,4 odstotka, in le Jhonatan Narvaez, lanski zmagovalec dirke po Avstraliji, je lahko zdržal njegov ritem. Avstralec in Ekvadorec sta se nato skupaj odcepila in prečkala ciljno črto 58 sekund pred Švicarjem Maurom Schmidom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preostali kolesarji so prispeli v majhnih skupinah, kot sta denimo Ben O'Connor in Nicolas Prodhomme (1:08), ki sta zelo zmanjšala možnosti za zmago v skupni razvrstitvi na dirki, na kateri tradicionalno odločajo le sekunde.

Jay Vine
Jay Vine
FOTO: Profimedia

Pri 30 letih je to že 13. zmaga v karieri za Vina, novopečenega avstralskega prvaka v vožnji na čas, ki se ponaša tudi s štirimi etapnimi zmagami na dirki po Španiji in skupno zmago na dirki Tour Down Under leta 2023. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta uvrstitev ekipe UAE Team Emirates na prvo in drugo mesto potrjuje prevlado ekipe Tadeja Pogačarja nad glavnino po izjemni sezoni 2025, okronani z 97 zmagami, kar je rekord v zgodovini kolesarstva.

Preberi še Vingegaard z dvojnim programom: poleg Toura prvič tudi na startu Gira!

Na uvodni dirki svetovne serije letos nastopata dva slovenska kolesarja. Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) je z zaostankom 1:08 minute etapo končal na 16. mestu, Žak Eržen (Bahrain Victorius) pa je bil 118. (+12:37). Glivar je v skupni razvrstitvi z zaostankom minute in 39 sekund napredoval na 23. mesto, Eržen pa je 112. (+12:56).

kolesarstvo uae pogačar avstralija

mojito88521
22. 01. 2026 11.46
Veliko boljši prevod je "tam spodaj", ki je bil že večkrat uporabljen, kot pa "spodaj dol". V originalu se reče Down under.
