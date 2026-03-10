Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Kolesarstvo

Ni trajalo dolgo: za izjemnega Francoza se je ogrela Pogačarjeva ekipa

Ljubljana, 10. 03. 2026 14.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Paul Seixas

19-letni Paul Seixas je "vroča roba" na začetku nove kolesarske sezone. Po premiernih zmagah med profesionalci je v soboto na Strade Bianche zaostal le za Tadejem Pogačarjem in si tako prislužil številne pohvale. Nizozemski WielerFlits celo poroča, da so se za nadobudnega Francoza ogreli v ekipi UAE Emirates - XRG.

Paul Seixas ima pogodbo z Decathlonom sklenjeno do konca prihodnje sezone. V francoskem moštvu so mu bojda že ponudili podaljšanje, ki pa ga je 19-letnik vsaj začasno postavil na stranski tir. Razlog za to je, da so se zanj bojda zelo ogreli pri moštvu Tadeja Pogačarja.

Različni svetovni mediji dodajajo, da pri ekipi emiratov v Seixasu vidijo naravnega naslednika Tadeja Pogačarja. WielerFlits se pri tem opira na svoje neimenovane vire, ki trdijo, da se pogovori med UAE Emirates - XRG in Seixasovim taborom premikajo v pravo smer.

"Mislim, da si ga želi čisto vsaka ekipa. Je zelo zanimiv kolesar, ki pa ima veljavno pogodbo z drugo ekipo, zato več ne bi komentiral," je govorice nedavno komentiral športni direktor UAE Emirates - XRG Joxean Matxin Fernandez.

Tadej Pogačar je na Strade Bianche slavil prav pred komaj 19-letnim Francozom.
Tadej Pogačar je na Strade Bianche slavil prav pred komaj 19-letnim Francozom.
FOTO: AP

Tudi če bo do dogovora prišlo, bi se utegnilo zgoditi, da bi Seixas svojo pogodbo z Decathlonom oddelal do konca in bi se tako novemu moštvu uradno pridružil šele z začetkom leta 2028.

WielerFlits še dodaja, da moštvo Decathlon trenutno nima nobenih težav s financami, zato bi lahko svojemu prvemu asu ponudilo zajetno podaljšanje pogodbe, ki bi ga morda odvrnilo od podpisa s ta hip zagotovo najboljšo ekipo v kolesarski karavani.

kolesarstvo Paul Seixas emirates tadej pogačar

Rogliča in druščino čaka dolg makadamski odsek, dež začinil zaključek etape

Roglič sedmi na uvodni dirki Tirreno-Adriatico, najboljši Italijan Ganna

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564