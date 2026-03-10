Ni trajalo dolgo: za izjemnega Francoza se je ogrela Pogačarjeva ekipa

Paul Seixas ima pogodbo z Decathlonom sklenjeno do konca prihodnje sezone. V francoskem moštvu so mu bojda že ponudili podaljšanje, ki pa ga je 19-letnik vsaj začasno postavil na stranski tir. Razlog za to je, da so se zanj bojda zelo ogreli pri moštvu Tadeja Pogačarja.

Različni svetovni mediji dodajajo, da pri ekipi emiratov v Seixasu vidijo naravnega naslednika Tadeja Pogačarja. WielerFlits se pri tem opira na svoje neimenovane vire, ki trdijo, da se pogovori med UAE Emirates - XRG in Seixasovim taborom premikajo v pravo smer.

"Mislim, da si ga želi čisto vsaka ekipa. Je zelo zanimiv kolesar, ki pa ima veljavno pogodbo z drugo ekipo, zato več ne bi komentiral," je govorice nedavno komentiral športni direktor UAE Emirates - XRG Joxean Matxin Fernandez.