Ni trajalo dolgo: za izjemnega Francoza se je ogrela Pogačarjeva ekipa

Paul Seixas ima pogodbo z Decathlonom sklenjeno do konca prihodnje sezone. V francoskem moštvu so mu bojda že ponudili podaljšanje, ki pa ga je 19-letnik vsaj začasno postavil na stranski tir. Razlog za to je, da so se zanj bojda zelo ogreli pri moštvu Tadeja Pogačarja.
Različni svetovni mediji dodajajo, da pri ekipi emiratov v Seixasu vidijo naravnega naslednika Tadeja Pogačarja. WielerFlits se pri tem opira na svoje neimenovane vire, ki trdijo, da se pogovori med UAE Emirates - XRG in Seixasovim taborom premikajo v pravo smer.
"Mislim, da si ga želi čisto vsaka ekipa. Je zelo zanimiv kolesar, ki pa ima veljavno pogodbo z drugo ekipo, zato več ne bi komentiral," je govorice nedavno komentiral športni direktor UAE Emirates - XRG Joxean Matxin Fernandez.
Tudi če bo do dogovora prišlo, bi se utegnilo zgoditi, da bi Seixas svojo pogodbo z Decathlonom oddelal do konca in bi se tako novemu moštvu uradno pridružil šele z začetkom leta 2028.
WielerFlits še dodaja, da moštvo Decathlon trenutno nima nobenih težav s financami, zato bi lahko svojemu prvemu asu ponudilo zajetno podaljšanje pogodbe, ki bi ga morda odvrnilo od podpisa s ta hip zagotovo najboljšo ekipo v kolesarski karavani.
