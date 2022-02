Nič ne bo od dirke po Valencii: Okužbe zagodle Rogličevi Jumbo Vismi

Imen okuženih ekipa ni sporočila, Primož Roglič in tudi nekateri drugi zvezdniki v Španiji ne nastopajo.

"Odločitev smo sprejeli, da zaščitimo druge kolesarje znotraj in zunaj ekipe. Okužena odhajata v izolacijo, preostali pa v svoje domove. Pred dirko in na njej smo se vsak dan testirali, žal se okužbam nismo izognili, čeprav smo spoštovali vse varnostne zahteve," so sporočili iz ekipe.

Po treh etapah sta bila najboljša kolesarja nizozemske ekipe Sam Oomen in Milan Vader, oba sta za vodilnim Rusom Aleksandrom Vlasom zaostajala minuto in 18 sekund, zasedala pa sta 12. in 13. mesto.