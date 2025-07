Vodja Visme Lease a Bike: Naša ekipa je veliko močnejša od emiratov

Čeprav uvodni etapi 112. dirke po Franciji nista postregli z najzahtevnejšimi vzponi, nanje bo treba počakati do naslednjega tedna, sta že pokazali, kdo bo imel največ besede v boju za rumeno majico. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta se izognila vsem nevarnostim in obe etapi zaključila v času zmagovalca. Prvi mož Visme Lease a Bike je prepričan, da ima danski as prednost zaradi boljše zasedbe pomočnikov.