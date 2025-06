Jakob Omrzel se je v zadnjo, osmo etapo dirke po Italiji za kolesarje do 23 let podal z 11 sekundami zaostanka za vodilnim Lukom Tuckwellom. Ciljno črto je prečkal v času zmagovalca etape Joergena Nordhagna, Tuckwell pa je za njima zaostal za 17 sekund. "Vedel sem, da se počutim dobro, nisem pa vedel, ali bo to dovolj, da naredim razliko do Tuckwella. Vedel sem, da je mogoče, verjel sem in trdo delal za to. S pomočjo ekipe smo opravili sijajno delo. Moram se zahvaliti tudi Nordhagnu, ker je še naprej sodeloval na čelu in trdo garal. To je bil popoln zaključek za oba," je dejal mladi Slovenec, ki je tako po Tadeju Valjavecu postal šele drugi Slovenec z zmago na tej dirki.

19-letni Novomeščan je septembra lani po padcu na uvodni etapi dirke po Lunigianu utrpel hude poškodbe, se po dolgem okrevanju spomladi vrnil na kolo, nedavno dirko po Sloveniji končal na visokem četrtem mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, zdaj pa zmagal na prestižnem Baby Giru. "To je nekaj neverjetnega. Iskreno nisem pričakoval zmage že prvo leto na tej dirki, sem si jo pa želel in si postavil visok cilj. Če imaš nek cilj in delaš zanj, lahko ustvariš velike stvari. Spet bom rekel, da nisem novi Tadej Pogačar, sem le Jakob Omrzel in videli bomo, kaj bom lahko storil v prihodnosti," je dodal Omrzel, ki meni, da je zaenkrat še prehitro za pravi Giro.

