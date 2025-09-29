'Nismo med najmočnejšimi reprezentancami, imamo pa najmočnejšega posameznika'

Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi na neizmerno zahtevni 267,5 kilometra dolgi trasi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je prečkalo zgolj 30 kolesarjev, eden izmed številnih, ki so odstopili, pa je bil Matej Mohorič. "Že pred dirko smo se pogovarjali, da jih več kot toliko zagotovo ne bo zaključilo, ker so bili pogoji zelo težki. Nadmorska višina ni tako visoka, kot smo je vajeni iz višinskih priprav v Evropi, ampak se zaradi temperature in vlage zelo pozna. Molekule vode izpodrinejo molekule kisika in dobiš občutek, kot da ti zmanjkuje zraka," je v ekskluzivnem pogovoru z Maticem Flajšmanom uvodoma povedal Mohorič.
"Vsi kolesarji, ki so zaključili dirko, so vrhunski specialisti za vzpone. Na takšni trasi moraš biti učinkovit in lahek, da potrošiš čim manj energije, tako da takšen kolesar, kot sem jaz, težko pričakuje dober rezultat. Vsi smo v prvih štirih urah potrošili precej energije s tem, da smo pomagali Tadeju, tako da so bili naši rezultati brez pomena," je še povedal Mohorič.
Prek videoklica se je nato oglasil še slovenski selektor Uroš Murn. "Časa za proslavljanje žal nismo imeli, saj so se nekateri kolesarji takoj po dirki odpravili na letališče. Kot reprezentanca nismo med najmočnejšimi, imamo pa najmočnejšega posameznika, za katerega so vsi ostali fantje dali svojih sto odstotkov. Težje je braniti kot napadati (naslov svetovnega prvaka, op. a.), tako da sem bil letos med dirko bolj nervozen kot lani," je izkušnjo opisal Murn.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.