'Nismo med najmočnejšimi reprezentancami, imamo pa najmočnejšega posameznika'

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi ponovno spisal zgodovino in na svetovnem prvenstvu v cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Pomemben delež k odmevnemu uspehu sta prispevala Matej Mohorič in Uroš Murn, ki sta v ekskluzivnem pogovoru strnila misli po izjemno zahtevni kolesarski preizkušnji.

Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi na neizmerno zahtevni 267,5 kilometra dolgi trasi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je prečkalo zgolj 30 kolesarjev, eden izmed številnih, ki so odstopili, pa je bil Matej Mohorič. "Že pred dirko smo se pogovarjali, da jih več kot toliko zagotovo ne bo zaključilo, ker so bili pogoji zelo težki. Nadmorska višina ni tako visoka, kot smo je vajeni iz višinskih priprav v Evropi, ampak se zaradi temperature in vlage zelo pozna. Molekule vode izpodrinejo molekule kisika in dobiš občutek, kot da ti zmanjkuje zraka," je v ekskluzivnem pogovoru z Maticem Flajšmanom uvodoma povedal Mohorič.

"Vsi kolesarji, ki so zaključili dirko, so vrhunski specialisti za vzpone. Na takšni trasi moraš biti učinkovit in lahek, da potrošiš čim manj energije, tako da takšen kolesar, kot sem jaz, težko pričakuje dober rezultat. Vsi smo v prvih štirih urah potrošili precej energije s tem, da smo pomagali Tadeju, tako da so bili naši rezultati brez pomena," je še povedal Mohorič.