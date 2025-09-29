Svetli način
Kolesarstvo

'Nismo med najmočnejšimi reprezentancami, imamo pa najmočnejšega posameznika'

Kigali, 29. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.F. , A.M.
Komentarji
2

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi ponovno spisal zgodovino in na svetovnem prvenstvu v cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Pomemben delež k odmevnemu uspehu sta prispevala Matej Mohorič in Uroš Murn, ki sta v ekskluzivnem pogovoru strnila misli po izjemno zahtevni kolesarski preizkušnji.

Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi na neizmerno zahtevni 267,5 kilometra dolgi trasi postal svetovni prvak na cestni dirki. Ciljno črto je prečkalo zgolj 30 kolesarjev, eden izmed številnih, ki so odstopili, pa je bil Matej Mohorič. "Že pred dirko smo se pogovarjali, da jih več kot toliko zagotovo ne bo zaključilo, ker so bili pogoji zelo težki. Nadmorska višina ni tako visoka, kot smo je vajeni iz višinskih priprav v Evropi, ampak se zaradi temperature in vlage zelo pozna. Molekule vode izpodrinejo molekule kisika in dobiš občutek, kot da ti zmanjkuje zraka," je v ekskluzivnem pogovoru z Maticem Flajšmanom uvodoma povedal Mohorič.

Matej Mohorič na cestni dirki v Kigaliju
Matej Mohorič na cestni dirki v Kigaliju FOTO: Profimedia

"Vsi kolesarji, ki so zaključili dirko, so vrhunski specialisti za vzpone. Na takšni trasi moraš biti učinkovit in lahek, da potrošiš čim manj energije, tako da takšen kolesar, kot sem jaz, težko pričakuje dober rezultat. Vsi smo v prvih štirih urah potrošili precej energije s tem, da smo pomagali Tadeju, tako da so bili naši rezultati brez pomena," je še povedal Mohorič.

Prek videoklica se je nato oglasil še slovenski selektor Uroš Murn. "Časa za proslavljanje žal nismo imeli, saj so se nekateri kolesarji takoj po dirki odpravili na letališče. Kot reprezentanca nismo med najmočnejšimi, imamo pa najmočnejšega posameznika, za katerega so vsi ostali fantje dali svojih sto odstotkov. Težje je braniti kot napadati (naslov svetovnega prvaka, op. a.), tako da sem bil letos med dirko bolj nervozen kot lani," je izkušnjo opisal Murn.

kolesarstvo svetovno prvenstvo matej mohorič uroš murn tadej pogačar
KOMENTARJI (2)

tv1206802
29. 09. 2025 18.20
Kapo dol vsem
ODGOVORI
0 0
bavarc92
29. 09. 2025 18.17
Bravo celotni ekipi. Pogi je še enkrat več dokazal, da je najboljši vseh časov. Rogli pa poklon da pri 36 letih še vedno dosega rezultate, ki mu lahko marsikdo zavida.
ODGOVORI
0 0
