Nizozemka Marianne Vos do druge zmage na francoski pentlji

Drugo mesto je na petkovi 128,6 km dolgi preizkušnji med krajema Saint-Die-des-Vosges in Rosheim osvojila Italijanka Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), tretje pa Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx).

Konec tega tedna bosta na sporedu še zadnji dve gorski etapi. Pred kolesarsko karavano je v soboto 127 km dolga etapa s tremi vzponi prve težavnostne kategorije med krajema Selestat in Le Markstein, v nedeljo pa še 123 km dolga etapa z dvema vzponoma prve in enega druge težavnostne kategorije med krajema Lure in La Planche des Belles Filles.