Nizozemka van Vleuten zlata v cestni dirki na SP

Eugenia Bujak je bila 56. (+9:32), Špela Kern pa 65. (+12:42). Naslov je osvojila 39-letna Annemiek van Vleuten, olimpijska prvakinja v vožnji na čas in srebrna lani v Tokiu na cestni dirki. Zlato odličje je ob dveh kronometrskih na SP na cestni dirki osvojila že leta 2019 v Harrogatu.

Za zaključni del tekme članic v Wollongongu je ponagajal dež, ki je razmočil progo. To so tekmovalke prevozile v šestih krogih. V zadnjih dobrih 17 km je v močnem nalivu z manjšo prednostjo prišla peterica, vendar je bilo tako le do trinajstih kilometrov pred ciljem, ko se je jim je ponovno pridružila večja zasledovalna skupina. V njej ni bilo Slovenk, Pintarjeva je kot edina preostala v boju za višje uvrstitve nazadovala na 38. mesto.

Na vrhu zadnjega vzpona je bila v ospredju ista peterica, ki je napadla že sedemnajst kilometrov pred ciljem ter imela pet km pred koncem 12 sekund naskoka, a je bilo to premalo. Nizozemke so narekovale oster ritem v ozadju in v zadnji kilometer je skupaj prišlo 12 kolesark. Izjemno je v zaključku iz ozadja dobrih 400 m pred ciljem napadla van Vleuten in Nizozemski priborila trinajsti naslov prvakinje, svojega drugega v cestnih nastopih, kljub zlomljenemu komolcu po padcu na začetku tedna.