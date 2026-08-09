Nizozemka Vollering drugič najboljša po Franciji

Demi Vollering je dobila zadnji dve etapi, pred finalom na Azurni obali je imela osem sekund prednosti pred Poljakinjo, ki jo je v zadnji etapi pustila za seboj za dobro minuto in zasluženo slavila skupno zmago z minuto in 18 sekundami naskoka. To je sicer druga najmanjša razlika med najboljšima tekmovalkama na dosedanjih dirkah po Franciji. Leta 2024 je Niewiadoma v dresu Canyona premagala Vollering za vsega štiri sekunde.
Devetindvajsetletna Vollering je trenutno najmočnejša kolesarka v tem športu. Letos je dobila Giro d'Italia, dirko po Flandriji, Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege. "Osvojiti Tour v rumeni majici so bile moje sanje," je po zmagi dejala Nizozemka ter nato nekaj besed namenila tudi svoji tekmici. Ta je dan prej z ostrimi besedami napadla taktiko ekipe FDJ United - SUEZ, ki je Vollering pripeljala do naslova.
"Za menoj je težka noč in ta zmaga pripada vsem, ki me podpirajo. Na zadnjem vzponu sem se hotela otresti Niewiadome in dokazati, da smo zasluženo osvojile Tour." Tekmici sta se sicer na vseh petih Tourih uvrstili na stopničke. Vollering ima poleg dveh zmag še tri druga mesta, Poljakinja pa je bila trikrat tretja ter druga in prva.
Tretje mesto letos v skupni razvrstitvi je pripadlo Italijanki Elisi Longo Borghini, edina predstavnica Slovenije Urška Žigart pa je devetetapno dirko končala na 48. mestu. Zadnji dan je bila 19. s slabimi 13 minutami zaostanka za najhitrejšo.
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