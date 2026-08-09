Nizozemka Vollering drugič najboljša po Franciji

Demi Vollering je dobila zadnji dve etapi, pred finalom na Azurni obali je imela osem sekund prednosti pred Poljakinjo, ki jo je v zadnji etapi pustila za seboj za dobro minuto in zasluženo slavila skupno zmago z minuto in 18 sekundami naskoka. To je sicer druga najmanjša razlika med najboljšima tekmovalkama na dosedanjih dirkah po Franciji. Leta 2024 je Niewiadoma v dresu Canyona premagala Vollering za vsega štiri sekunde.

Devetindvajsetletna Vollering je trenutno najmočnejša kolesarka v tem športu. Letos je dobila Giro d'Italia, dirko po Flandriji, Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege. "Osvojiti Tour v rumeni majici so bile moje sanje," je po zmagi dejala Nizozemka ter nato nekaj besed namenila tudi svoji tekmici. Ta je dan prej z ostrimi besedami napadla taktiko ekipe FDJ United - SUEZ, ki je Vollering pripeljala do naslova.