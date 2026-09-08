Nizozemskega kolesarja Groenewegna zbil motorist

"Imam natrgano mišico v predelu reber. Nesrečo sem prestal brez hujših poškodb. Imel sem srečo, da se ni končalo slabše," je na družbenih omrežjih zapisal Nizozemec.
"Lahko kolesarim, a je zaradi bolečin v predelu reber težko reči, kako bo poškodba vplivala na prihajajoče dirke," je dodal kolesar, ki je na dirki po Franciji slavil na šestih etapah.
V zaključku etape dirke po Poljski leta 2020 v Katowicah je hudo nesrečo doživel Nizozemec Fabio Jakobsen. Nesrečo je zakrivil Groenewegen, ki je rojaka potisnil na desni rob ceste. Groenewegen je bil zaradi tega incidenta kaznovan z devetmesečno prepovedjo nastopanja.
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