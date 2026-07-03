Nov vročinski val že pred startom ogroža spored Toura

"To je vprašanje, ki nas močno skrbi," je dejal tehnični direktor francoske pentlje Thierry Gouvenou. Kot je poudaril, se organizatorji s to težavo ne srečujejo prvič. "S tem se ne soočamo prvič, a tokrat je položaj hujši zaradi razmer, ki smo jim bili priča že maja in junija." V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremne vročine. Možnost, da bi se to zgodilo na letošnji izvedbi dirke, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija.

Tadej Pogačar bo znova glavni favorit na Touru FOTO: Profimedia

Nov val ekstremne vročine bi lahko vplival na glavnino kolesarjev že v nedeljo, ko bo na sporedu druga etapa Toura vzdolž sredozemske obale od Tarragone do Barcelone. Čeprav protokol za ekstremne vremenske razmere v profesionalnem kolesarstvu omogoča dodatne ukrepe (hrana, osvežitev, nadomeščanje vode), pa ni na voljo veliko potez, prilagojenih peklenskim temperaturam, ki so Francijo prizadele prejšnji mesec. "V preteklosti smo območje za oskrbo odprli za celotno traso dirke in podaljšali časovni limit. Že nekaj let pa za kolesarje zagotavljamo tudi motoriste, ki prevažajo hladne pijače," je povedal Gouvenou. Druga možnost je preložitev starta etap na bolj zgodnje ure, vendar je dirka tudi ujetnica lastnega svetovnega slovesa. Mednarodni televizijski sporedi narekujejo, da se ključni trenutki odvijajo v največji vročini dneva, čeprav so kolesarji že pozvali k zgodnejšim začetkom v izogib neznosnim temperaturam sredi popoldneva. "Namesto da bi etape začeli tako pozno, kot to počnemo zdaj, bi jih morali prestaviti na 9. uro zjutraj, da bi se končale še pred 14.30," je pozval predsednik francoskega sindikata poklicnih kolesarjev Pascal Chanteur.