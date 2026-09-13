Nov zlom čeljusti za Urško Žigart: sezone je bržkone konec

Kot so sporočili iz ekipe AG Insurance - Soudal, bo Urška Žigart "verjetno brez nastopov do konca sezone 2026". Po padcu v tretji etapi so nadaljnje zdravniške preiskave pokazale nov zlom čeljusti. "Glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za ponovni zlom, se bo sezona 2026 za Urško verjetno predčasno končala. To bi pomenilo tudi, da bo izpustila prihajajoče svetovno prvenstvo," so še zapisali pri njeni ekipi.

Kot so dodali, se bo slovenska kolesarka zdaj v celoti posvetila okrevanju: "Ekipa bo pozorno spremljala proces celjenja, preden bo sprejela dokončno odločitev o nadaljevanju njene sezone." Žigart je to sezono hudo padla že na dirki po Švici, 29-letnica si je takrat ob padcu zlomila čeljust. Na kolo se je na lažje treninge vrnila sredi julija, nato pa avgusta nastopila na prvi dirki po padcu.