Nova bravura Pogačarja: Ta zmaga spada med najboljših 5 moje kariere

V letošnjo izdajo dirke vseh dirk se je Tadej Pogačar podal v vlogi velikega favorita, ki jo je danes tudi upravičil: "Mislim, da ta zmaga spada med najboljših pet moje kariere. Spominja me na slavje leta 2023, ko sem imel zlomljeno roko, šlo je za podoben zaključek. Izjemna zmaga, ena od slajših v zadnjem času. Po včerajšnji etapi smo bili na avtobusu skupaj z moštvenimi kolegi navdušeni in se pogovarjali o današnji etapi. Zbudil sem se okoli sedmih in takoj sem bil izredno navdušen za danes. Vedel sem, da bo dober dan. 100-odstotno smo se 'vrgli' v etapo, saj nismo imeli ničesar za izgubiti. Na koncu nam je uspelo, zelo sem ponosen na vse, odlično smo sodelovali," je v ciljni ravnini povedal 27-letnik, ki je po zmagi znova prevzel tudi rumeno majico.