Nova bravura Pogačarja: Ta zmaga spada med najboljših 5 moje kariere

V letošnjo izdajo dirke vseh dirk se je Tadej Pogačar podal v vlogi velikega favorita, ki jo je danes tudi upravičil: "Mislim, da ta zmaga spada med najboljših pet moje kariere. Spominja me na slavje leta 2023, ko sem imel zlomljeno roko, šlo je za podoben zaključek. Izjemna zmaga, ena od slajših v zadnjem času. Po včerajšnji etapi smo bili na avtobusu skupaj z moštvenimi kolegi navdušeni in se pogovarjali o današnji etapi. Zbudil sem se okoli sedmih in takoj sem bil izredno navdušen za danes. Vedel sem, da bo dober dan. 100-odstotno smo se 'vrgli' v etapo, saj nismo imeli ničesar za izgubiti. Na koncu nam je uspelo, zelo sem ponosen na vse, odlično smo sodelovali," je v ciljni ravnini povedal 27-letnik, ki je po zmagi znova prevzel tudi rumeno majico.
Kolesar iz Klanca pri Komendi pa se s statusom vodilnega v skupnem seštevku pred etapo ni pretirano obremenjeval: "Nisem veliko razmišljal o rumeni majici, vse sem prepustil naključju. Nisem kalkuliral in sešteval minut in sekund. Želel sem si zgolj čim hitreje prečkati ciljno črto. Nisem pričakoval, da bom znova prevzel rumeno majico, saj nisem vedel, da bo Torstein Traeen utrpel grd padec. Spusti so zelo strmi, če zgrešiš ovinek, je lahko nevarno. Upam, da bo z njim vse v redu. Raje bi videl, da bi on obdržal rumeno majico. Želim mu čim hitrejši povratek."
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