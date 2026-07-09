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Kolesarstvo

Nova bravura Pogačarja: Ta zmaga spada med najboljših 5 moje kariere

Pariz, 09. 07. 2026 18.07 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Lu.M
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na šesti etapi dirke po Franciji še enkrat pokazal, da gre za najbrž najboljšega kolesarja vseh časov. Slovenski šampion je napadel na izredno težkem vzponu dobrih 43 kilometrov pred ciljem in se ni ozrl nazaj. Ciljno črto je prečkal daleč pred vsemi in se vrnil tudi v rumeno majico. Po dirki je bil nad uspehom navdušen tudi Pogačar.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

V letošnjo izdajo dirke vseh dirk se je Tadej Pogačar podal v vlogi velikega favorita, ki jo je danes tudi upravičil: "Mislim, da ta zmaga spada med najboljših pet moje kariere. Spominja me na slavje leta 2023, ko sem imel zlomljeno roko, šlo je za podoben zaključek. Izjemna zmaga, ena od slajših v zadnjem času. Po včerajšnji etapi smo bili na avtobusu skupaj z moštvenimi kolegi navdušeni in se pogovarjali o današnji etapi. Zbudil sem se okoli sedmih in takoj sem bil izredno navdušen za danes. Vedel sem, da bo dober dan. 100-odstotno smo se 'vrgli' v etapo, saj nismo imeli ničesar za izgubiti. Na koncu nam je uspelo, zelo sem ponosen na vse, odlično smo sodelovali," je v ciljni ravnini povedal 27-letnik, ki je po zmagi znova prevzel tudi rumeno majico.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Kolesar iz Klanca pri Komendi pa se s statusom vodilnega v skupnem seštevku pred etapo ni pretirano obremenjeval: "Nisem veliko razmišljal o rumeni majici, vse sem prepustil naključju. Nisem kalkuliral in sešteval minut in sekund. Želel sem si zgolj čim hitreje prečkati ciljno črto. Nisem pričakoval, da bom znova prevzel rumeno majico, saj nisem vedel, da bo Torstein Traeen utrpel grd padec. Spusti so zelo strmi, če zgrešiš ovinek, je lahko nevarno. Upam, da bo z njim vse v redu. Raje bi videl, da bi on obdržal rumeno majico. Želim mu čim hitrejši povratek."

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KOMENTARJI6

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Tho mp son
09. 07. 2026 18.57
Ja in ? Njegova zadeva , kot ga po moje ne briga s čim si kruh služim jaz .
Odgovori
-7
0 7
miror2012
09. 07. 2026 19.10
Kar se Pogačarja tiče nas zelo zanima, kar se tebe oa popolnoma nič
Odgovori
0 0
miror2012
09. 07. 2026 19.11
Za Pogačarja nas zanima, zate pa prav nič.
Odgovori
0 0
poper00
09. 07. 2026 19.12
Potem se spelji proč in ne komentiraj tega članka.Mene briga kaj dela pogačar s čim pa si ti služiš kruh pa popolnoma nič.
Odgovori
0 0
G. Papež
09. 07. 2026 18.40
Adijo pamet, to je noro. Braaavooo👍💪
Odgovori
+13
13 0
Brus1234
09. 07. 2026 18.34
Bravo Pogi, kapo in čelado dol!!
Odgovori
+11
11 0
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