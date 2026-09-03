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Kolesarstvo

Nov gorski izziv na Vuelti

Almeria, 03. 09. 2026 07.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ben Turner

Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Calar Alta (166,6 km). Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, 1:18 minute pa za njim zaostaja drugouvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel.

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V skupnem seštevku je po padcu in posledičnem odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja vse odprto. Razlike med tekmeci so vsaj do četrtega mesta relativno majhne, tudi Primož Roglič pa je v dobrem položaju za napad na rekordno peto skupno zmago.

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Potem ko je imel Pogačar ob predčasnem koncu španske pentlje že 3:50 minute naskoka, takšen zaostanek zdaj loči najboljšo šesterico. Za Enricom Masom in Rogličem je tretji v seštevku Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:39 minute, mladi Britanec Oscar Onley pa na četrtem zaostaja 2:20 minute. Dobro minuto več zaostanka sta si nabrala Ekvadorec Richard Carapaz (+3:26) in Danec Mattias Skjelmose (+3:55).

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Na robu deseterice je Omrzel, ki na desetem mestu zaostaja 8:05 minute. Ostali Slovenci so precej zadaj, a bi lahko dobili priložnost v begu, morebiti tudi 20-letni Omrzel. Etapa je od samega začetka primerna za vzpostavitev večje in močnejše ubežne skupine.

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V prvih 100 km sicer ne bo zahtevnejšega klanca, a je teren zelo razgiban z malo ravninskimi kilometri. Prava testa prihajata v zadnjih 45 km. Najprej se bodo kolesarji spopadli s prelazom Velefique (13,1 km/7,2 %), nato pa za konec še s Calar Altom (17 km/5,6 %). Zahtevnejši del ciljnega vzpona je, kot še pišđe STA, v prvih sedmih kilometrih s povprečnim naklonom okoli devet odstotkov, nato pa do konca sledi le še nekaj položnejših 'stopnic' do cilja.

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