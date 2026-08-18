Marco Frigo nova okrepitev kolesarskega moštva UAE Team Emirates

Frigo je zadnje štiri sezone preživel v svetovni seriji kolesarstva z ekipo NSN, prej imenovano Israel-Premier Tech. V karieri je zabeležil eno zmago leta 2025, ko je dobil tretjo etapo dirke po Alpah.

Šestindvajsetletnik velja za vsestranskega kolesarja, ki lahko nadzira položaj v glavnini, pripravlja teren za zaključke, dobro pa se znajde tudi v pobegih. Letos je prvič nastopil na dirki po Franciji, skupaj pa ima šest nastopov na tritedenskih dirkah. Trikrat je tekmoval na Giru, dvakrat pa na Vuelti, na kateri v novem dresu še ne bo nastopal letos.