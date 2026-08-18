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Kolesarstvo

Marco Frigo nova okrepitev kolesarskega moštva UAE Team Emirates

Abu Dabi, 18. 08. 2026 16.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
profimedia 1115721253

Znan je novi obraz v moštvu UAE Team Emirates. K ekipi, ki ji poveljuje Tadej Pogačar, prihaja vsestranski Italijan Marco Frigo. Sodelovanje so podpisali do konca sezone 2028, s čimer ekipa nadaljuje svojo dolgoročno kadrovsko strategijo.

Frigo je zadnje štiri sezone preživel v svetovni seriji kolesarstva z ekipo NSN, prej imenovano Israel-Premier Tech. V karieri je zabeležil eno zmago leta 2025, ko je dobil tretjo etapo dirke po Alpah.

Šestindvajsetletnik velja za vsestranskega kolesarja, ki lahko nadzira položaj v glavnini, pripravlja teren za zaključke, dobro pa se znajde tudi v pobegih. Letos je prvič nastopil na dirki po Franciji, skupaj pa ima šest nastopov na tritedenskih dirkah. Trikrat je tekmoval na Giru, dvakrat pa na Vuelti, na kateri v novem dresu še ne bo nastopal letos.

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"Menim, da sem v prvih štirih sezonah poklicne kariere našel svojo identiteto. Zdi se mi, da so emirati to uvideli, obenem verjamejo vame, naš pogled na prihodnost pa se povsem sklada," je ob podpisu dejal Frigo.

Ekipa emiratov za leto 2027 ni veliko trgovala, si je pa za prihodnost s podaljšanjem pogodbe zagotovila Mehičana Isaaca del Tora in Ekvadorca Jhonatana Narvaeza. Novak ima sklenjeno pogodbo še za leto 2027, Pogačar pa do konca sezone 2030.

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