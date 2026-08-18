Marco Frigo nova okrepitev kolesarskega moštva UAE Team Emirates

Frigo je zadnje štiri sezone preživel v svetovni seriji kolesarstva z ekipo NSN, prej imenovano Israel-Premier Tech. V karieri je zabeležil eno zmago leta 2025, ko je dobil tretjo etapo dirke po Alpah.
Šestindvajsetletnik velja za vsestranskega kolesarja, ki lahko nadzira položaj v glavnini, pripravlja teren za zaključke, dobro pa se znajde tudi v pobegih. Letos je prvič nastopil na dirki po Franciji, skupaj pa ima šest nastopov na tritedenskih dirkah. Trikrat je tekmoval na Giru, dvakrat pa na Vuelti, na kateri v novem dresu še ne bo nastopal letos.
"Menim, da sem v prvih štirih sezonah poklicne kariere našel svojo identiteto. Zdi se mi, da so emirati to uvideli, obenem verjamejo vame, naš pogled na prihodnost pa se povsem sklada," je ob podpisu dejal Frigo.
Ekipa emiratov za leto 2027 ni veliko trgovala, si je pa za prihodnost s podaljšanjem pogodbe zagotovila Mehičana Isaaca del Tora in Ekvadorca Jhonatana Narvaeza. Novak ima sklenjeno pogodbo še za leto 2027, Pogačar pa do konca sezone 2030.
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