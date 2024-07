Nova Pogačarjeva prevlada ali uživanje na domačih cestah?

Slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) do konca dirke po Franciji čakata le še dve etapi. Petindvajsetletnik je blizu tretji zmagi v skupnem seštevku, a bo moral najprej opraviti še današnjo gorsko etapo od Nice do vrha prelaza Col de la Couillole in nedeljski kronometer od Monaca do Nice.