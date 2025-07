Nova preizkušnja s številnimi strmimi klanci za Pogačarja in druščino

Na 112. kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu četrta etapa od Amiensa do Rouena (174,2 km). Gre za razgibano traso s številnimi kratkimi, a strmimi klanci, ki bi lahko ponudili izhodišče za napade in posledične manjše premike v skupnem seštevku. V njem drugo mesto zaseda slovenski as Tadej Pogačar.