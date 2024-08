Nova priložnost za Primoža Rogliča

Trikratni zmagovalec španske pentlje v letih 2019, 2020 in 2021 Primož Roglič je na petkovi preizkušnji od Luga do Puerto de Ancaresa na zadnjem vzponu pokazal svoje mišice in se vodilnemu Benu O'Connorju približal na 1:21 minute, prednost pred tretjeuvrščenim Špancem Enricom Masom pa povečal na 1:41 minute.