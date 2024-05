Pogačar pred zadnjim (večjim) izzivom na letošnjem Giru

Gre za zelo zahtevno traso, ki bo v drugi polovici kolesarje dvakrat peljala prek slovitega klanca Monte Grappa (18,1 km/8,1 %). Po profilu, dolžini in naklonu gre za najtežji vzpon letošnjega Gira, odpeljati pa ga bodo morali tekmovalci kar dvakrat.

Pogačarja ob tem veseli, da bo ob cesti znova ogromno slovenskih navijačev, ki so najavili prihod v okoli dve uri oddaljene kraje od državne meje. "Videti toliko Slovencev in znanih obrazov tudi ob takem vremenu ti da veliko energije, motivacije in lažje odpelješ etapo," je dan prej po mirni etapi do Sappade v pogovoru za slovenske medije dejal Tadej Pogačar.