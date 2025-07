Nova kolesarska tragedija: po srčnem zastoju padel in usodno udaril v glavo

Predsednik italijanske kolesarske zveze Cordiano Dagnoni je vsem kolesarjem zveze, ki tekmujejo v državnih barvah, naročil, naj na tekmovanjih, ki bodo potekala do nedelje, spoštujejo minuto molka.

Kljub hitremu posredovanju zdravniške službe je, kot piše rožnati milanski časnik, umrl na kraju nesreče. "Mladi kolesar je, kot vse kaže, nadzor nad svojim kolesom izgubil zaradi srčne kapi. Padel je na spustu pri hitrosti več kot 70 kilometrov na uro. Z glave se mu je, kot trdijo očividci, ob padcu snela čelada," tragični dogodek opisuje Gazzetta, ki še dodaja, da so vidno pretreseni organizatorji dirke odpovedali drugo etapo preizkušnje. Organizatorji so pojasnili, da je 19-letni kolesar padel v občini Pontey. "Zdravniška služba dirke ga je oskrbela in odpeljala v bolnišnico Parini v Aosti, a je žal umrl," so sporočili.