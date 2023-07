Nova tragedija v kolesarstvu: na dirki po Gornji Avstriji umrl 17-letni Jacopo Venzo

Le pet tednov po smrti Švicarja Gina Mäderja, moštvenega kolega Mateja Mohoriča pri Bahrain Victoriousu, je kolesarstvo pretresla še ena usodna nesreča. Mladi italijanski kolesar Jacopo Venzo je po petkovem padcu na dirki po Gornji Avstriji za mladince ponoči podlegel poškodbam, so sporočili organizatorji.

"S solzami v očeh in strtim srcem sporočamo, da nas je zapustil naš mladinec Jacopo Venzo, ki je včeraj med dirko doživel hud padec. Bil je izjemen fant s svetlo prihodnostjo v športu in v življenju nasploh, kar še toliko bolj boli," so zapisali pri ekipi Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino in se zahvalili vsem, ki so Jacopu zaželeli vse dobro. "Prosimo, da spoštujete zasebnost družine in hvala vsem, ki ste izkazali podporo," so še dodali in zapis zaključili z zahvalo: "Zdaj imamo dodatnega angela, ki nas bo čuval tam zgoraj. Nasvidenje, Jacopo, hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Ne moreš si predstavljati, kako zelo te bomo pogrešali."

"V globokem šoku sporočamo, da je mladi italijanski kolesar, ki je včeraj padel v prvi etapi, kljub vsem zdravniškim naporom podlegel poškodbam," so zapisali organizatorji, ki so po nesreči odpovedali dirko. "Naše misli so z družino, njegovo ekipo in vsemi kolesarji. Kljub brezhibno delujoči reševalni verigi in vsem zdravniškim naporom je kolesar po sprejemu podlegel hudim poškodbam," so sporočili iz Zgornjeavstrijske deželne kolesarske zveze in organizacijske ekipe.

