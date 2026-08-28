Nova zahtevna etapa za Pogačarja in druščino

Tadej Pogačar je v sredo vpisal že tretjo etapno zmago na letošnji španski pentlji, skupno pa šesto, potem ko je leta 2019 na tritedenskih preizkušnjah debitiral s prav tako tremi zmagami.

V sredo je bil na zahtevnem zadnjem klancu z makadamskim odsekom presenečen, da je lahko njegov ritem držal Španec Enric Mas. S slednjim sta skupaj prišla do cilja, v sprintu pa je bil Slovenec pričakovano boljši. V skupnem seštevku je na drugo mesto napredoval prav Mas, ki zaostaja 3:34 minute, na tretje pa je z drugega padel drugi slovenski as Primož Roglič. Zasavec zdaj zaostaja 4:21 minute.