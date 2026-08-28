Nova zahtevna etapa za Pogačarja in druščino

Tadej Pogačar je v sredo vpisal že tretjo etapno zmago na letošnji španski pentlji, skupno pa šesto, potem ko je leta 2019 na tritedenskih preizkušnjah debitiral s prav tako tremi zmagami.
V sredo je bil na zahtevnem zadnjem klancu z makadamskim odsekom presenečen, da je lahko njegov ritem držal Španec Enric Mas. S slednjim sta skupaj prišla do cilja, v sprintu pa je bil Slovenec pričakovano boljši. V skupnem seštevku je na drugo mesto napredoval prav Mas, ki zaostaja 3:34 minute, na tretje pa je z drugega padel drugi slovenski as Primož Roglič. Zasavec zdaj zaostaja 4:21 minute.
Danes oba Slovenca skupaj s še petimi rojaki, med njimi je najvišje v seštevku mladi debitant Jakob Omrzel na 15. mestu, čaka razgibana etapa s 3700 višinskimi metri. Za konec kolesarje čaka ciljni vzpon, ki bo dolg 9,8 km s povprečnim naklonom 5,9 odstotka.
Glede na traso je priložnost za ubežnike idealna, le še 13 kolesarjev pa je znotraj desetih minut zaostanka za Pogačarjem, kar zgolj širi krog kandidatov za beg.
Etapa se bo začela ob 13.40 in po predvidevanjih organizatorjev končala slabe štiri ure kasneje.
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