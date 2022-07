Nova zmaga za Jumbo-Vismo, ciljni šprint pripadel Christophu Laportu

Na ravninski 19. etapi dirke po Francije je v ciljnem šprintu do prve etapne zmage na letošnjem Touru prišel Christophe Laporte in tako le potrdil dominanco nizozemske ekipe Jumbo - Visma. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar je v cilj prišel kot peti, vodilni v skupnem seštevku Jonas Vingegaard pa pet sekund za njim kot 13. Pred nami sta tako le še 40,7 kilometrov dolg kronometer in nedeljska zaključna etapa po ulicah Pariza.

Christophe Laporte je na cilj 188 kilometrov dolge preizkušnje v Cahorsu prišel nekaj metrov oziroma sekundo pred Jasperjem Philipsenom, sprinterskim specialistom, tretje mesto je zasedel Italijan Alberto Dainese.

29-letni Francoz je z etapno zmago tudi prekinil kar 38 etap dolgo 'francosko sušo' oziroma obdobje v katerem francoski kolesarji niso slavili na etapi dirke po Franciji.

Za visoka mesta se je v sprintu potegoval tudi Tadej Pogačar, ki je zasedel peto mesto in celo pridobil pet sekund v skupnem seštevku. S tem in tudi z napadom dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko je poskušal vodilnega v skupnem seštevku, Danca Jonasa Vingegaarda napasti po spustu z enega izmed dveh kategoriziranih vzponov, a napad pa po pričakovanju ni bil uspešen. Je pa pridobil pet sekund na koncu, tako da zdaj za vodilnim zaostaja tri minute in 21 sekund. Še vedno pa je to prevelika razlika, da bi lahko pred sobotnim kronometrom realno računal na skupno zmago.

Do odmevne uvrstitve se je spet poskušal dokopati Matej Mohorič, ki je bil v glavnem begu etape, v katerem so sodelovali še trije kolesarji, vendar niso zdržali do konca.

Pogačar in Roglič tudi na Vuelto? Po zadnjih dveh etapah letošnjega Toura Tadeja Pogačarja čaka iskanje odgovorov v lovu za novim tekmecem, ki je bil tokrat enostavno premočan. Za slovensko kolesarstvo je tudi drugo mesto velik dosežek, ki ga bo moč v popolnosti razumeti šele čez desetletja. Trenutno je slovensko kolesarstvo v zelo rodovitnem obdobju, kateremu prispevajo tudi preostali člani svetovne serije. Na Touru so poleg Pogačarja in Primoža Rogliča nastopili še trije, Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange Jayco). Najbolj zadovoljen bo s Toura odšel Mezgec, ki je v vlogi pomočnika pomagal pri dveh etapnih zmagah, in sicer Nizozemca Dylana Groenewegna in Avstralca Michaela Matthewsa. Več je od Toura, na katerem je lani slavil dve etapni zmagi, pričakoval Mohorič, medtem ko je bil za Tratnika nastop na francoski pentlji presenetljiv in nenačrtovan po hitrem odstopu na Giru zaradi zloma koščice v zapestju. Zdaj tudi omenjeno trojico morda čaka še zadnja priložnost za pobeg v današnji etapi od Castelnau-Magnoaca do Cahorsa, nato pa sledita še 40,7 km dolg kronometer od Lacapelle-Marivala do Rocamadoura ter sprinterski festival na Elizejskih poljanah, kjer bo padel zastor pred 109. Dirko po Franciji.

