Nova zvezda in prekaljeni maček: slovenska aduta pred 13. etapo Vuelte

Kolesarji na dirki po Španiji danes nadaljujejo svojo pot po Andaluziji. 13. etapa bo tekmovalce popeljala od Almuñécarja do Loje, kjer jih po 192,8 kilometra čaka razmeroma raven zaključek. Čeprav cilj ni postavljen na vzponu, bo etapa zaradi številnih klancev in nabrane skoraj 3400 metrov višinske razlike vse prej kot lahka.
Trije vzponi
Največ težav bo kolesarjem povzročil Alto de la Venta de la Cebada, vzpon prve kategorije, dolg 14,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,1 odstotka. Nato sledi Alto del Legionario, dolg 15,4 kilometra, vendar z nekoliko bolj položnim povprečnim naklonom 3,1 odstotka. Zadnji kategorizirani vzpon dneva bo Puerto de Granada, dolg 7,4 kilometra s povprečnim naklonom 5,6 odstotka.
Prav na teh vzponih bi se lahko oblikovala odločilna ubežna skupina. Po zadnjem vzponu na Puerto de Granada kolesarje čaka približno 20 kilometrov spusta oziroma hitrega nadaljevanja proti Loji.
Omrzel po sanjski zmagi
Jakob Omrzel je v 12. etapi dočakal vrhunec svoje mlade kariere. Z izjemno vožnjo je prišel do prve zmage na dirki Grand Tour in pokazal ter dokazal, da gre za nov velik up slovenskega kolesarstva.
Po takšni predstavi bo razumljivo deležen še več pozornosti. Vprašanje je, ali se bo 20-letnik tudi danes podal v boj za etapno zmago ali pa bo njegova glavna naloga pomoč ekipi in varčevanje z močmi za nadaljevanje dirke. Omrzel ima ob ekipnih nalogah tudi osebni cilj. V nadaljevanju Vuelte se namreč želi prebiti do bele majice, namenjene najboljšemu mlademu kolesarju. Trenutno jo nosi Oscar Onley, za katerim mladi Slovenec zaostaja vsega 30 sekund.
Roglič lovi rdečo majico
Na drugi strani je Primož Roglič v drugačnem položaju. Zanj je bolj kot etapa pomemben predvsem skupni seštevek. Enric Mas je po 12. etapi povečal prednost pred Slovencem. Današnja etapa sicer ni idealna za neposreden napad v zadnjih kilometrih, vendar lahko zahtevni vzponi precej pred ciljem spremenijo razmerje moči. Rogličeva ekipa bo morala zato ves dan paziti, da Mas in njegovi pomočniki ne dobijo preveč prostora.
"Rogla" za Špancem v skupnem seštevku zaostaja za minuto in 45 sekund.
Izraz 'Grand Tour' označuje tri najprestižnejše in najtežje etapne kolesarske dirke na svetu, ki trajajo tri tedne. To so Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Te dirke so vrhunec profesionalnega kolesarstva, saj od tekmovalcev zahtevajo izjemno fizično pripravljenost, taktično inteligenco in sposobnost premagovanja različnih terenov, od visokogorskih prelazov do dolgih kronometrov, skozi celotno tritedensko obdobje.
Barvne majice na večdnevnih dirkah služijo kot vizualna oznaka za vodilne kolesarje v različnih razvrstitvah. Rdeča majica na Vuelti (in rumena na Touru) označuje vodilnega v skupnem seštevku, kar pomeni, da ima kolesar v tistem trenutku najboljši čas dirke. Bela majica pa je tradicionalno namenjena najboljšemu mlademu kolesarju, običajno tistemu, ki je star 25 let ali manj in ima v skupnem seštevku najnižji čas med svojimi vrstniki, kar je pokazatelj velikega talenta in prihodnosti v športu.
Andaluzija, avtonomna pokrajina na jugu Španije, je zaradi svoje geografske raznolikosti izjemno priljubljena destinacija za kolesarske dirke. Ponuja zahtevno kombinacijo strmih gorskih verig, kot je Sierra Nevada, in razgibanega hribovitega terena, ki kolesarje prisili v nenehno menjavo ritma. Poleg tega je podnebje v tem delu Španije pogosto vroče in suho, kar dodatno otežuje napore tekmovalcev in preizkuša njihovo vzdržljivost ter sposobnost regeneracije med etapami.
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