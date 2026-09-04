Nova zvezda in prekaljeni maček: slovenska aduta pred 13. etapo Vuelte

Trasa 13. etape Vuelte FOTO: posnetek zaslona uradne spletne strani

Kolesarji na dirki po Španiji danes nadaljujejo svojo pot po Andaluziji. 13. etapa bo tekmovalce popeljala od Almuñécarja do Loje, kjer jih po 192,8 kilometra čaka razmeroma raven zaključek. Čeprav cilj ni postavljen na vzponu, bo etapa zaradi številnih klancev in nabrane skoraj 3400 metrov višinske razlike vse prej kot lahka.

Trije vzponi

Največ težav bo kolesarjem povzročil Alto de la Venta de la Cebada, vzpon prve kategorije, dolg 14,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,1 odstotka. Nato sledi Alto del Legionario, dolg 15,4 kilometra, vendar z nekoliko bolj položnim povprečnim naklonom 3,1 odstotka. Zadnji kategorizirani vzpon dneva bo Puerto de Granada, dolg 7,4 kilometra s povprečnim naklonom 5,6 odstotka. Prav na teh vzponih bi se lahko oblikovala odločilna ubežna skupina. Po zadnjem vzponu na Puerto de Granada kolesarje čaka približno 20 kilometrov spusta oziroma hitrega nadaljevanja proti Loji.

Jakob Omrzel FOTO: Profimedia

Omrzel po sanjski zmagi

Jakob Omrzel je v 12. etapi dočakal vrhunec svoje mlade kariere. Z izjemno vožnjo je prišel do prve zmage na dirki Grand Tour in pokazal ter dokazal, da gre za nov velik up slovenskega kolesarstva. Po takšni predstavi bo razumljivo deležen še več pozornosti. Vprašanje je, ali se bo 20-letnik tudi danes podal v boj za etapno zmago ali pa bo njegova glavna naloga pomoč ekipi in varčevanje z močmi za nadaljevanje dirke. Omrzel ima ob ekipnih nalogah tudi osebni cilj. V nadaljevanju Vuelte se namreč želi prebiti do bele majice, namenjene najboljšemu mlademu kolesarju. Trenutno jo nosi Oscar Onley, za katerim mladi Slovenec zaostaja vsega 30 sekund.

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Roglič lovi rdečo majico

Na drugi strani je Primož Roglič v drugačnem položaju. Zanj je bolj kot etapa pomemben predvsem skupni seštevek. Enric Mas je po 12. etapi povečal prednost pred Slovencem. Današnja etapa sicer ni idealna za neposreden napad v zadnjih kilometrih, vendar lahko zahtevni vzponi precej pred ciljem spremenijo razmerje moči. Rogličeva ekipa bo morala zato ves dan paziti, da Mas in njegovi pomočniki ne dobijo preveč prostora. "Rogla" za Špancem v skupnem seštevku zaostaja za minuto in 45 sekund.