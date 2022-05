Novak kar drugi na predzadnji etapi Gira, Hindley zlomil Carapaza

Za ubežniki je potekal ogorčen boj za rožnato majico. Sprva se je zdelo, da bo Carapaz s pomočjo svojega moštva Ineos Grendiers zadržal prednost pred svojim najbližjim zasledovalcem Hindleyjem, a je 26-letni Avstralec nato tudi s pomočjo moštvenega kolega Nemca Lennarda Kämne strl olimpijskega prvaka.

Hindley je po dobri taktični predstavi ekipe Bora-Hansgrohe skupaj s Kämno, sicer ubežnikom, ki je taktično zaostal in pomagal svojemu kapetanu, počasi zlomil Carapaza in si nato v cilju nabral veliko prednost na najtežjem delu vzpona na Marmolado oz. do prelaza Fedaia (5,3 km/11,2 %).

S tem pa je pred zadnjim razgibanim kronometrom v Veroni (17,4 km) v veliki prednosti, čeprav ne velja za najbolj kakovostnega kolesarja v vožnji na čas. Etapo je Hindley zaključil na šestem mestu z zaostankom 2:30 minute za Covijem. Pred Carapazom, ki je povsem popustil, je v cilj prišel še Mikel Landa (+3:19) in se vključil v boj za drugo mesto v skupnem seštevku.

Carapaz je ciljno črto prečkal 1:28 minute za Hindleyjem, ki ima v skupnem seštevku zdaj 1:25 naskoka pred Ekvadorcem ter 1:51 pred Lando. Avstralec je že pred dvema letoma v rožnati majici pričakal zadnji kronometer na Giru, a takrat z vsega nekaj desetinkami sekunde naskoka pred Britancem Taom Geogheganom Hartom. Slednji je nato premagal Hindleyja in postal skupni zmagovalec.

"Vedel sem, da bo to ključna etapa Gira. Zaključek je bil brutalen, ampak če imaš dobre noge, lahko narediš razliko. Ostali smo potrpežljivi in prihranili dovolj moči za zadnji vzpon. To je bila popolna predstava ekipe, Lenny (Lennard Kämna, op. STA) je bil dolgo v begu, nato pa je v idealnem trenutku prišel na pomoč. Ko sem slišal, da je Carapaz izpustil kolo ali dve, sem do cilja šel na polno," je organizatorjem po etapi dejal Hindley.