Novak uživa ob Pogačarju: To je moje sanjsko delo

Novak je pojasnil, da ga je v ekipo emiratov privabil prav klic aktualnega svetovnega prvaka. "Po Giru 2020 me je poklical in mi dejal, da bi me rad videl v svoji ekipi. Rekel je, da potrebuje kolesarje, kot sem jaz."

Svetovno prvenstvo? Super ponosen sem, da sem bil del ekipe

Nekdanji član Bahraina, ki ima pogodbo z emirati sklenjeno do leta 2027, je letos kot pomočnik sodeloval pri eni najbolj dominantnih sezon v zgodovini kolesarstva. Tadej Pogačar je postal prvi po letu 1998 z dvojčkom Giro-Tour, ob čemer je dobil kar 12 etap. Za piko na i je pobral še dve spomeniški klasiki in mavrično majico svetovnega prvaka, ko je brez prave konkurence slavil na cestni dirki v Zürichu.

"Še nikoli ga nisem videl tako veselega," je Novak še enkrat podoživel septembrski čas s slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici. "Super ponosen sem, da sem lahko bil del ekipe."

"Ko pomislim, da ne Giro, Tour in svetovno prvenstvo, mi je v čast, da sem lahko sodeloval pri dveh tretjinah teh zmag. To so bile moje sanje. Vem, da sam ne bom nikoli zmagal Grand Tour dirke, ampak ko lahko pomagam nekomu drugemu, je del zmage tudi moj. Pravilno sem se odločil, ko sem se pridružil emiratom. To je moje sanjsko delo."