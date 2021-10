Zmaga na dirki po Franciji, zmaga na Vuelti, zlata olimpijska medalja v vožnji na čas, etapne zmage na tritedenskih dirkah, osvojeni prestižni spomeniki in še in še. To je slovensko kolesarstvo v letu 2021. Nad svetovno serijo je padel zastor, slovenski mojstri vrtenja pedal pa so dokazali, da se jim na najzahtevnejših dirkah sezone težko kdo postavi po robu.