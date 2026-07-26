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Kolesarstvo

Novinar, ki je razkrinkal Armstronga: Pogačarjeva leta so verodostojna

Grenoble, 26. 07. 2026 17.42 pred 58 minutami 6 min branja 2

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Med novinarji na kolesarski dirki po Franciji izstopa veteran z več kot 40 leti izkušenj pokrivanja dirke vseh dirk. David Walsh je zaslovel predvsem kot novinar, ki je razkril dopinške rabote Lancea Armstronga. V pogovoru za STA je dejal, da je Tour danes kredibilen, zato se mu zdi najboljši, odkar ga spremlja.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Je med tistimi, ki že leta spremlja fenomen Tadeja Pogačarja, ki je pred peto zmago na Touru. Zanj je Pogačarjevo obdobje, odkar poroča s francoske pentlje, najboljše doslej. In čeprav nekateri kritiki ob prevladi, ki jo na kolesu kaže 27-letnik s Klanca pri Komendi, radi ugibajo o možnosti, da je v ozadju kaj nedovoljenega, novinar in urednik športa pri časniku The Sunday Times pravi, da ni slišal še nobene konkretne informacije o tem.

Kdaj ste se prvič soočili s to epsko dirko, ki letos poteka v 113. izvedbi?

Najprej sem bil na dirki po Franciji kot navijač, in sicer leta 1982, prav tako naslednje leto. Prvič pa sem jo kot novinar pokrival leta 1984. Ne vem, koliko Tourov sem pokril od takrat, ker tega ne štejem in sem vmes pokril tudi kakšen drug dogodek, a verjetno tam nekje med 30 in 35. Na kratko, bil sem na mnogih Tourih, lahko bi celo rekli na premnogih.

Kako se je dirka spremenila v tem času?

Tour je po vseh teh letih še vedno Tour. Vedno je bil epska dirka, tudi danes je. Vendar se je precej spremenil, prepričan sem, da na bolje.

Lance Armstrong
Lance Armstrong
FOTO: Profimedia

V katerem smislu?

Ko sem prihajal sem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, in potem v prvem desetletju tega stoletja ter vse tam do nekje sredine drugega desetletja tega stoletja, sem imel dvom o tem, ali gre dejansko za legitimno tekmovanje. Spraševal sem se, ali kolesarji spoštujejo pravila. V 80. letih se mi je zdelo, da jih ne, v 90. sem vedel, da jih ne, v prvem desetletju novega stoletja, v t. i. Armstrongovih letih, pa je vse skupaj postalo absurdno.

Od leta 2010 oziroma 2011 pa se vse skupaj popravlja. Veliko manj je goljufanja. Zdaj smo v obdobju, ko na Touru lahko zmagajo čisti kolesarji. Dirka je zdaj bolj verodostojna. In verodostojnost je ključna. Zame so zato Pogačarjeva leta najboljše obdobje Toura.

Kljub temu je letošnji Tour pretresla novica o nočnih dopinških testih. Zakaj?

Čeprav se zaradi informacije, da je nočne teste odobril sodnik, zdi, da gre za utemeljen sum, se po bolj temeljitem pregledu prikaže drugačna slika. Ko začneš raziskovati in spraševati, kar sem počel v zadnjih dneh, prideš do prepričanja, da v resnici pravih sumov ni bilo. Seveda gre za moje mnenje, saj nam Mednarodna agencija za testiranje (Ita) nič uradnega ne pove.

Ampak tudi kot je poročal časnik L'Equipe v torek, je za tovrstne teste dovolj možnost obstoja nekega doslednega suma. Kar po svoje lahko pomeni že željo Ite, da stopnjuje boj proti dopingu. Zame to nista isti stvari. Razumem željo po ostrejšem boju proti dopingu, željo po elementu presenečenja, ampak nekaj popolnoma drugega bi bilo, če bi imeli konkretne informacije. In po mojem jih nimajo.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Kaj pa je potem bil namen teh testov?

Prepričan sem, da je Ita pod pritiskom, da pokaže svojim plačnikom - agencija vsako leto namreč dobi 10 milijonov evrov sredstev od Uci, ekip, kolesarjev in organizatorjev dirk -, da opravlja svoje delo. Zdi se, da se nekateri v Uciju sprašujejo, kaj jim ta znesek kupi, saj Ita v zadnjem obdobju ne uspe ujeti prekrškarjev. Ker najbrž verjamejo, da ne bodo ujeli ljudi - ker se kolesarji ne dopingirajo, vsaj ne na način, ki bi ga odkrili -, so se zato odločili za to potezo, da lahko rečejo: "Poglejte, kako trdo delamo. Ne bojimo se največjih imen, ne Pogačarja ne Jonasa Vingegaarda."

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Čeprav me ob tem nekateri vprašajo, ali nisem glede na svoje izkušnje v kolesarstvu (op. p. 13 let je preiskoval primer Armstronga) vsaj malce cinik, jim odgovorim, zakaj bi bil cinik in zakaj bi bil skeptik brez dokazov? Če mi nekdo predstavi en dokaz o Pogačarju, ga bom temeljito preiskal. Pri Armstrongu je bilo tako, da so ljudje sami prihajali do nas in nam govorili: "Dopingira se, predstavil vam bom dokaze." Nič od tega se ne dogaja danes.

Odobravate nočne teste?

Zelo sem proti dopingu, ampak nočni testi na Touru se mi zdijo zgrešeni. Tega ne morete storiti tekmovalcem, ki vozijo takšno dirko. Samo pomislite, kako nevarno je voziti avto, ko ste utrujeni in vam primanjkuje spanca. Zdaj pa pomislite na kolesarje, ki so vsak dan po štiri ali pet ur na kolesu.

Pisalo se je tudi to, da so dejanski razlog za sum in teste rekordi, ki jih kolesarji postavljajo. Se vam zdi to logično?

Rekordov ne moreš uporabiti kot razlog za sum. Hitrost tekmovalca ti v resnici ne pove nič. Saj veste, da je angleški tekač pred dnevi izboljšal rekord v teku na miljo. A ga moramo zaradi tega sumiti, da je goljuf? To ni inteligentno razmišljanje.

Glede rekordov je treba imeti tudi vpogled v preteklost. Ko sem bil prvič na Touru, so kolesarjem med dirko dajali bagete, napolnjene z banano, da bi se okrepčali med etapami. Si predstavljate to? Celo bageto in banano. To ni najbolj prebavljiva hrana. In tekmovalci na takšni hrani ne bi redno zmagovali. Danes tekmovalci prejmejo 160 gramov ogljikovih hidratov v obliki gelov ali ploščic, ne da bi se ob tem najedli. To je bistvena razlika.

Potem so tu kolesa. Ta so nekoč tehtala okoli devet kilogramov, danes tehtajo 6,6 kilograma. Oblačila so lažja in bolj aerodinamična. Ko sem začel pokrivati Tour, nihče še ni slišal za višinske priprave. Zdaj kolesarji opravijo daljše priprave na višini, večkrat na leto. Ceste so boljše, kolesarji so lažji, drugačne konstitucije imajo, njihovo razmerje med močjo in težo je veliko boljše ...

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Ravno v slednjem smislu je Pogačar fenomen ...

Sami veste, da je Pogačar prvič opozoril nase na Vuelti leta 2019 (op. p. s tretjim mestom v skupni razvrstitvi). Takrat je imel 20 let in odvozil odlično dirko. Tri zmage, vse na gorskih etapah. Če ekipi Primoža Rogliča takrat ne bi pomagal Movistar, bi Pogačar najbrž zmagal že takrat. Leta 2020 je nato nastopil na Touru. Imel je precej šibko ekipo. V etapi z močnim bočnim vetrom se ni znašel in izgubil minuto in pol. A naslednji dan se je odločil napasti ter to minuto in pol nadoknadil. Na predzadnji dan je bil njegov zaostanek skoraj minuto in vsi so pričakovali, da bo Roglič zmagal. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, in ko se sprašujem, kaj je bila njegova najboljša predstava na Touru, bi rekel, da ravno tista vožnja na čas.

Tisti nastop je bila izjemna predstava ljubezni do tega športa in odločenosti, da se nikoli ne predaš. Po njej mi je v spominu najbolj ostala njegova izjava na novinarski konferenci, ki je sledila - ne spomnim se vprašanja - ampak odgovoril je, da bi se rad zahvalil svojim staršem, se malce ustavil, nato pa dodal, da zaradi genov, ki jih je podedoval.

Po svoji prvi veliki zmagi je zmogel to skromnost, da je priznal, da ima srečo z geni. Narava mu je dala odlične fizične predispozicije za kolesarja. Ob tem pa ima tudi psihični pristop, ki mu omogoča, da to telo izkorišča. Je neverjetno tekmovalen, a obenem izjemno dober človek, spoštljiv do svojih tekmecev.

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KOMENTARJI2

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kryptix
26. 07. 2026 17.50
Kako? Podlesničar je rekel da je našvasan in jaz verjamem podlesničarju😅
Odgovori
-2
0 2
Roko66
26. 07. 2026 18.29
Problem je v kešu..Šejki dobesedno kupijo vse s naftnimi miljoni,tko da ni panike...Nič ne bodo odkrili.mazač Mauro je brez skrbi! Hahaha ke konedija!
Odgovori
0 0
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