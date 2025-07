Novinar Vingegaardu: Res verjameš, da Toura še ni konec? Daj no, nemogoče je

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard

Dančeva ekipa Visma-Lease a Bike je že pred zadnjim vzponom etape narekovala tempo in mu pripravljala teren za prvi napad, ki se je zgodil približno 70 kilometrov pred ciljem, pod vrhom vzpona na Col de la Madeleine. Pogačar je brez težav sledil, Danec pa se najboljšega kolesarja na svetu ni uspel otresti niti na Col de la Loze.

Vingegaard je etapo v cilju vidno utrujen in poklapan označil za eno najtežjih, kar jih je kdaj prevozil, nad njenim razpletom pa je bil nekoliko razočaran. "Bil je brutalen dan, na kolesu smo bili več kot pet ur. Ne vem, ali sem kdaj prevozil težjo etapo na Touru. Počutil sem se dobro, moja ekipa se je počutila dobro. Pred etapo smo imeli velike načrte, načrtovali smo napasti že zgodaj, in to smo tudi storili. Na žalost Tadeju nisem odščipnil nič prednosti v skupnem seštevku."

Ne le da svojega zaostanka ni uspel stopiti, za nameček je v zadnjem kilometru ob pospeševanju Slovenca izgubil stik z njim in v skupnem seštevku izgubil dodatnih enajst sekund. Meni, da je Pogačar nepremagljiv? "Ne, danes sva bila precej izenačena, on mi je sicer pobegnil za nekaj sekund, toda Toura še ni konec," vztraja.