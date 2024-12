Novo priznanje za rekordnega Rogliča, kralju Vuelte so se priklonili Španci

Primož Roglič je v intervjuju za AS razpravljal o svojem posebnem odnosu do dirke po Španiji. Leta 2024 je premagal številne izzive, vključno s poškodbami po padcu na Touru. Roglič je tudi poudaril pomen svoje ekipe Red Bull Bora pri doseganju teh uspehov.

Pri AS-u so poudarili, da je Primož Roglič najbolj uspešen kolesar v zgodovini tekmovanja. Letos je tekmoval 57 dni, med drugim je zmagal na La Vuelti, kar ga je zapisalo v zgodovino kot edinega s štirimi zmagami (2019, 2020, 2021, 2024).

"Zame je (Dirka po Španiji) nekaj posebnega zaradi vseh uspehov, ki sem jih dosegel na tej dirki. Poleg štirih zmag v skupnem seštevku imam še 15 etapnih zmag. Vuelta je vedno zahtevna, s težkimi etapami, visokimi vrhovi in navdušenimi navijači. Tekmovati na njej je čudovito," je v pogovoru za časnik AS o Vuelti dejal Roglič.

Vprašali so ga tudi o njegovih ciljih v prihodnosti, bolj natančno, ali želi dirko po Španiji osvojiti še petič, a pretkani veteran se ni dal: "To je lahko zapisati, a realnost je drugačna! Trenutni dosežki so že neverjetni, vse, kar pride, pa bo le bonus."