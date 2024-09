O Sloveniji in slovenskih kolesarjih le z izbranimi besedami

A vsi izjemni dosežki danes Slovenijo postavljajo pod drobnogled kolesarskih velesil, največjih asov kolesarskega športa. Tako se je od petka do nedelje na sončni strani Alp, na povabilo generalnega direktorja Kolesarskega kluba Kranj Jošta Zevnika , mudil eden redkih, ki se lahko pohvali z zmagami na vseh tritedenskih dirkah Chris Froome . Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, dvakratni zmagovalec italijanskega Gira, dvakratni zmagovalec Vuelte. In užival v videnem. " Navdušen je bil nad naravo, možnostmi za kolesarjenje, mirom, na katerega je naletel na Brdu pri Kranju, kjer je bival, " je za 24ur.com povedal Zevnik, ki je bil neskončno vesel, da je v Keniji rojeni britanski kolesar našel čas, da pride v Slovenijo, da je takšen zvezdnik s svojo prisotnostjo popestril kranjski kolesarski praznik.

Slovenija je od nekdaj kolesarska dežela. A nikoli ni bila tako zelo, kot je danes, ko ima že debelih 100 tednov vodilnega na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Tadeja Pogačarja , s Primožem Rogličem kolesarja, sposobnega izenačiti rekordni dosežek Roberta Herasa , štirikratnega zmagovalca Vuelte, kolesarja, ki je dobil prestižni spomenik Milano–San Remo Mateja Mohoriča in še in še. Stvari, ki se danes zdijo neskončno samoumevne, pa niso. Za dosežki so leta trdega dela, odrekanja, predanosti, podpore ...

Chris Froome je med obiskom Kranja osrečil številne kolesarje in kolesarske navdušence, ki so domov odšli bogatejši za ali spominsko fotografijo ali avtogram.

"Veseli smo bili njegovega prihoda in tudi časa, ki ga je namenil mladim, za spominske fotografije, deljenje avtogramov. Škoda le, da zaradi poslovnih obveznosti ni mogel ostati še kaj dlje, da bi mu lahko pokazali katerega od naših turističnih biserov. A ne glede na to – vse, kar je videl, ga je navdušilo. Sploh nočni kriterij, spremljanje mladih, kako dirkajo in to pod žarometi, kar sicer ni praksa," je dodal alfa in omega kranjskega kluba.

Drugič v Sloveniji, o Slovencih pa z izbranimi besedami

Kolesarski zvezdnik, ki bo pedala vrtel še vsaj eno sezono, se je šele drugič mudil v Sloveniji. Prvič se je to zgodilo pred leti, ko je bil na poroki Davida Rožmana, dolgoletnega maserja, takrat še pri Skyju, danes ekipi Ineos Grenadiers. Drugič tokrat, ko je bil gost tekmovalnega konca tedna v sklopu Velike nagrade Kranja, na kateri je videl številne obetavne mlade slovenske kolesarje, za katere verjame, da bodo šli po stopinjah največjih zvezdnikov tega športa.