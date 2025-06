Ob Pogačarju in Rogliču na Tour še Mohorič ter Mezgec

Potem ko sta ekipi emiratov in Red Bulla že pred dnevi sporočili osmerici za nastop na največji kolesarski dirki na svetu, sta to v zadnjih dneh storili še zasedbi Jayco AlUle in Bahrain-Victoriousa.

Matej Mohorič bo sedmič na startu Toura in skupno 14. na tritedenskih dirkah. Doslej je na Touru dobil tri etape, dve v sezoni 2021 in eno pred dvema letoma. 30-letniku iz Podblice bo tokrat pripadla vloga cestnega kapetana, obenem pa bo imel po navedbah spletne strani Bahrajncev tudi nekaj svobode pri zasledovanju svojih ciljev po etapni zmagi.