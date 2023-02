Ob premieri cilj, letos pa v Celju start

Kolesarska dirka Po Sloveniji praznuje častitljiv jubilej, 30 let od izvedbe prvega dogodka. Dirka je športna, v zadnjih letih pa tudi poslovno-turistična zgodba o uspehu. Letos si želijo narediti naslednji razvojni korak in na ceste privabiti najmočnejše kolesarske zasedbe na svetu, kar jim je zadnja leta v veliki meri že uspelo. Največja nagrada za prireditelje je zanesljivo ta, da se je na startu pojavil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), da je pedala po slovenskih cestah z ekipo Bahrain Victorious vrtel Matej Mohorič , da je Luka Mezgec (Bike Exchange Jayco, zdaj Jayco Alula) startal na dirki, da so tu številni še neuveljavljeni slovenski kolesarski zvezdniki in mnogi tuji asi, ki bodo v naslednjih letih zablesteli na svetovni ravni.

In vsaj deset izvedb doslej je pomembno vlogo odigralo mesto Celje, kjer so na različnih lokacijah že poskrbeli za razburljiv cilj etape. Kolesarji znajo povedati, da je vzpon na Celjsko kočo in Stari grad izjemno pomemben, če ne celo odločilen za končni razplet. V mestu ob Savinji so si minulo sezono z izvedbo etape prigarali naziv Naj gostitelj dirke, zato jih bo ob 29. ediciji doletela posebna čast – start dirke bo v Celju. "Celje je dolgoletni partner dirke Po Sloveniji, poleg tega so bili prihodi karavane v mesto vedno zelo atraktivni, sprejem kolesarjev pa veličasten. Celo več, Celje je gostilo zaključek prve prave etape prve izvedbe dirke v maju 1993, takoj po prologu. Aktualnemu Naj gostitelju je gotovo v ponos, da bo pozdravil kolesarje s celega sveta v Sloveniji, zato sem zelo vesel, da so Celjani sprejeli izziv, ki mu bodo glede na pretekle izkušnje zagotovo kos," je ob razkritju informacije o tem, kje bo začetek dirke, dejal organizacijski direktor dirke največje slovenske dirke Bogdan Fink, ki z odgovornimi za izvedbo 29. preizkušnje v 30-letni zgodovini še ni razkril podrobnosti celjske etape.