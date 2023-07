Obeta se novost na kolesarskem koledarju – Mirovna dirka Srednjega vzhoda

Če smo bili v zadnjih sezonah vajeni, da so najboljši kolesarji sezono zaključili z zadnjo od petih spomeniških klasik po Lombardiji, bi se to utegnilo spremeniti že prihodnje leto. Cyclingnews namreč poroča o ideji večdnevne "Mirovne dirke Srednjega vzhoda", ki bi jo skupaj gostili Izrael, Bahrajn in Združeni Arabski Emirati.

icon-expand Že na prvi izvedbi bodo najverjetneje nastopili tudi kolesarji UAE Emiratesa. FOTO: AP Na že omenjenem portalu dodajajo, da za idejo stoji izraelski milijarder in lastnik ekipe Israel-Premier Tech Sylvan Adams. Pričakuje se, da bosta na njeni prvi izvedbi prihodnje leto od ekip svetovne serije zagotovo nastopila tudi Bahrain Victorious Mateja Mohoriča in UAE Emirates Tadeja Pogačarja. Obe moštvi sta namreč financirani s strani držav gostiteljic. Dirka bo prihodnje leto še sodila med drugorazredne "ProTour" preizkušnje, kmalu pa naj bi dobila svoje mesto tudi na WorldTour koledarju, kamor so uvrščene najbolj prestižne kolesarske dirke. Potekala bo med 18. in 22. oktobrom, v petih dneh bodo na sporedu tri etape. Med vsako bo dan, namenjen selitvi oziroma transportu iz ene države v drugo. Preizkušnja pod imenom "Mirovna dirka Bližnjega vzhoda" se bo začela v Izraelu. Sledil bo "kriterij" po ulicah bahrajnskega glavnega mesta Maname, zadnji dan pa bo na sporedu hribovita etapa, na kateri se bodo kolesarji povzpeli tudi na Džebel Hafit, ki je stalnica na dirkah po ZAE. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaenkrat je, kot še navaja Cyclingnews, predvidena udeležba 20 ekip, vsaka bo imela po pet kolesarjev. Zaradi ogromnega proračuna organizatorjev bi med njimi že na prvi izvedbi utegnili videti številne zvezdnike. Če bo vse šlo po pričakovanjih, bomo leta 2025 videli tudi prvo žensko različico istoimenske dirke. Preizkušnja, za katero njeni organizatorji načrtujejo, da bo kmalu postala stalnica na koledarju najboljših kolesarjev, bi se lahko razširila tudi v Savdsko Arabijo. Ta je s kolesarstvom povezana predvsem preko podjetja AlUla, ki je eden od dveh glavnih sponzorjev ekipe Jayco-AlUla, za katero vozi tudi Luka Mezgec.