Oče Vingegaard v skrbeh: S sinom še nisem govoril, nihče od domačih ni

"Jonas Vingegaard je uspešno prestal operacijo ključnice, zdaj ga naslednje tedne čaka okrevanje," je na družbenih omrežjih pred dnevi zapisala ekipa Visma-Lease a Bike. In to je tudi edino sporočilo, ki ga imajo najbližji družinski člani. "Prav nič ne vemo. Le to, kar objavljajo mediji in kar sporoča njegova ekipa. Grozljivo je, ker nimamo nobenih otipljivih novic. Še posebej potrta in v skrbeh je njegova mati Karina, skopa z informacijami je tudi njegova žena Trine Marie Hansen," je v pogovoru za špansko Marco med drugim dejal zaskrbljeni oče Klaus.