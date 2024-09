Roglič in druščina O'Connorjevo prednost stopili na vsega pet sekund

Od 17 ubežnikov so v boju za zmago na zadnjem vzponu ostali le trije – Marc Soler, Filippo Zanna (Jayco AlUla) in Max Poole (DSM–Firmenich PostNL). Domačin, sicer ekipni kolega Tadeja Pogačarja, ki je bil v begu od samega začetka, je za sklepne kilometre izjemno zahtevne etape prihranil največ moči in v cilju slavil svojo tretjo etapno zmago na Vuelti, najboljši je bil v letih 2020 in 2022. Drugi je bil Italijan Zanna z zaostankom 18 sekund, še pet več je zaostal tretji Britanec Poole.

Ne največja, vejetno pa najbolj posebna

"Ne bi rekel, da je to moja največja zmaga. Je pa zagotovo posebna, saj pri emiratih nisem veliko zmagoval. Po dveh letih je nova etapna zmaga v Španiji nekaj res posebnega," je bil izjemnega uspeha vesel Soler. V izjavi za organizatorja tik po prihodu v cilj je dodal, da je na zadnjem vzponu vedel, da ima dovolj energije za vsaj še en napad. Na koncu se je izkazalo, da je bilo to dovolj za etapno zmago.