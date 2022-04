Izjemen preobrat van Baarleja za piko na i Ineosovi spomladanski sezoni

Zmaga na za mnoge najbolj prestižni enodnevni kolesarski dirki Pariz–Roubaix je že sama po sebi izjemen podvig. A kar je minulo nedeljo uspelo Dylanu van Baarleju je še korak naprej. Lani je bil Nizozemec eden od desetih, ki so preizkušnjo v blatu in dežju zaključili izven časovne zapore s skoraj polurnim zaostankom, letos pa se je kolesar Ineosa povzpel na sam vrh in postavil piko na i izjemnemu spomladanskemu delu sezone za britansko ekipo, ki je pred tem "vzela" že dirko Amstel Gold in Brabantsko puščico.

icon-expand Dylan van Baarle na velodromu v Roubaixu slavi največjo zmago svoje kariere. FOTO: AP Čeprav ima Dylan van Baarle v svojem življenjepisu že 21. nastopov na spomeniških klasikah, pred to sezono še nikoli ni stal na stopničkah ene izmed njih. Še najbližje je bil pred petimi leti na dirki po Flandriji, ki jo je zaključil kot četrti. V aktualni sezoni pa je storil kar dva koraka naprej. Najprej je na že omenjeni Flandriji zaostal le za Mathieuom van der Poelom za končno drugo mesto, ko je v ciljnem sprintu ugnal tudi Tadeja Pogačarja, na Pariz–Roubaix pa se je povzpel še za stopničko višje. Izjemen preobrat, potem ko je lani taisto klasiko zaključil med zadnjimi desetimi izven časovne zapore. "Še nikoli nisem občutil, kako je stati na najvišji stopnički takšne dirke. Vem pa, kako je biti zadnji," se je na novinarski konferenci na cilju v Roubaixu pošalil veliki junak spomeniške klasike po severni Franciji. To je bila zanj šesta in obenem z naskokom največja zmaga v karieri. Pred tem je svoj največji uspeh zabeležil v lanski sezoni, ko je dobil enodnevno preizkušnjo Dwars door Vlaanderen, ki mnogim služi kot generalka pred dirko po Flandriji. Van Baarle je odločilno razliko za končno zmago ustvaril 19 kilometrov pred ciljem na tlakovanem odseku Camphin-en-Pevele, ko se je otresel Mateja Mohoriča in Yvesa Lampaerta. "Imel sem kurjo polt. Ne morem opisati občutkov, ki so me prevevali. Neverjetno je bilo. Skušal sem uživati, kolikor se je le dalo," je občutke po zmagi opisoval presrečni Nizozemec. Van Baarle se je v tej sezoni izstrelil med najboljše kolesarje na enodnevnih preizkušnjah, a njegov vzpon se je, kot je povedal sam, začel v zaključku lanske sezone. Na cestni preizkušnji za naslov svetovnega prvaka je namreč zaostal le za zmagovalcem Julianom Alaphilippom, kar mu je vlilo prepotrebno samozavest. "Tisto je bil zame zares pomemben trenutek. Trenutek, ko se je vse poklopilo. Na tem sem gradil celotne zimske priprave. Če imaš samozavest, si takoj bolj nevaren. V Flandriji pa sem dobil dokončno potrditev, da spadam med najboljše." To je bila za moštvo Ineosa že 18. zmaga v tej sezoni, od tega tretja na klasikah. Britanci so za spomladanski del klasik pripravili zares kakovostno zasedbo, kar je obrodilo sadove. Najprej je preizkušnjo Amstel Gold dobil Michal Kwiatkowski, nato pa je nase na Brabantski pušlici opozoril še 19-letni Magnus Sheffield, ki je nakazal, da je pred njim zares svetla prihodnost.