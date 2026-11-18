"Potreboval sem nekaj časa, da sem ugotovil, kako v življenju odpreti poglavje, v katerem sem pomirjen sam s seboj, a odgovor je pravzaprav preprost in ga razkriva že ime ekipe: nikoli ne reci nikoli. Zdi se mi, da je to popolna povezava. Še vedno verjamem, da me čaka nekaj dela, tako na dirkališču kot pri sebi. Imam motivacijo, pa tudi pravi odnos, da ne le dirkam, temveč tudi dosežem odmevne rezultate," je dodal 37-letnik.

"Obožujem izzive," tako so se glasile prve besede Primoža Rogliča kot kolesarja ekipe NSN Cycling. "Zato sem tukaj, da vidim, kaj mi bo prinesla prihodnost," je nadaljeval Slovenec, ki je zadnja tri leta kolesaril v dresu Red Bulla.

Vse od konca evropskega prvenstva, osvojitve zlate medalje v vožnji na čas, je bil Roglič eno najbolj vročih imen na kolesarski tržnici. Tudor, Pinarello Q36.5, Visma Lease a Bike, XDS Astana, tudi Združeni arabski Emirati, v zadnjem obdobju pa Movistar in Unibet Rose Rockets. Ekipe, ki so si ga želele v svojih vrstah, saj bi z njim pridobile ne le mentorja obetavnim mladcem, ampak kolesarja, sposobnega poseganja po vidnih uvrstitvah na tritedenskih dirkah. A med vsemi, ki so jih povezovali z njegovim imenom, je v zadnjem trenutku prišlo do presenečenja – ekipa NSN.

Kolesarska upokojitev je tako preložena za vsaj leto dni. Tisto nekaj, česar so se njegovi številni podporniki širom zemeljske oble najbolj bali. Nekdanji član nizozemske ekipe Lotto Jumbo, ki je skozi obdobja spreminjala svoja imena, je zadnje tri sezone preživel pod okriljem Red Bull BORE Hansgrohe, dosegel četrto zmago na Dirki po Španiji, sedaj pa se podaja še v tretjo ekipo v karieri na ravni svetovne serije.

Roglič se v švicarsko ekipo, katere solastnik je legendarni španski nogometaš Andres Iniesta, seli skupaj z nekaj odličnimi kolesarji. Poleg izkušenega Slovenca izstopata tudi Richard Carapaz in Santiago Buitrago.