Odrgnjeni Pogačar po lepše spomine na Hautacam

Posledice padca so vidne na levem komolcu Tadeja Pogačarja

Zdaj Pogačarja čaka spopad s slabšimi spomini izpred treh let. Takrat je moral na Hautacamu priznati premoč Dancu Jonasu Vingegaardu , ki je ciljno črto prečkal dobro minuto pred Slovencem. S tem je postavil piko na prvi od dveh zaporednih skupnih zmag na francoski pentlji.

Slovenski as si je za letošnji Tour 12. etapo posebej podčrtal v koledarju v lovu na četrto skupno slavje na Touru. Kolesarje čaka bolj raven začetek trase, prvi zahtevni vzpon pa je na vrsti po 123 km. Nato se bodo po vrsti udarili na prelazu Soulor (11,8 km/7,3 %), Borderes (3,1 km/7,7 %), za konec pa še na Hautacamu (13,5 km/7,8 %).

V skupnem seštevku ima Pogačar, kot še piše STA, 29 sekund zaostanka za vodilnim Healyjem, ki pa ni kandidat, da bi do konca Toura zadržal visoko mesto. Tretji Belgijec Remco Evenepoel in četrti Danec Jonas Vingegaard zaostajata 1:29 oziroma 1:46 minute. Primož Roglič je deveti z zaostankom 3:41 minute. Ostala Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec, ne dirkata na skupni seštevek.