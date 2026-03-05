Odsek kultne dirke po novem nosi ime Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski as je dirko belih cest, na kateri bo v soboto začel novo sezono, dobil v letih 2022, 2024 in 2025. Na slovesnosti ob razkritju kamnite oznake je bil prisoten tudi Fabian Cancellara, ki je prav tako trikrat slavil na omenjeni preizkušnji in postal pred leti prvi prejemnik tovrstnega priznanja. Zdaj ga je dobil še Tadej Pogačar, njegovo ime pa je zapisano na odseku, kjer je lani prehitel Toma Pidcocka, kar je bilo ključno za tretjo zmago. "Počaščen sem, da sem postal del zgodovine te dirke, ki je bila vedno ena mojih najljubših. Tri zmage so nagrada za veliko žrtvovanja. Upam, da bom tudi na sobotni dirki med glavnimi protagonisti," je uvodoma dejal slovenski šampion.