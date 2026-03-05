Odsek kultne dirke po novem nosi ime Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski as je dirko belih cest, na kateri bo v soboto začel novo sezono, dobil v letih 2022, 2024 in 2025. Na slovesnosti ob razkritju kamnite oznake je bil prisoten tudi Fabian Cancellara, ki je prav tako trikrat slavil na omenjeni preizkušnji in postal pred leti prvi prejemnik tovrstnega priznanja. Zdaj ga je dobil še Tadej Pogačar, njegovo ime pa je zapisano na odseku, kjer je lani prehitel Toma Pidcocka, kar je bilo ključno za tretjo zmago. "Počaščen sem, da sem postal del zgodovine te dirke, ki je bila vedno ena mojih najljubših. Tri zmage so nagrada za veliko žrtvovanja. Upam, da bom tudi na sobotni dirki med glavnimi protagonisti," je uvodoma dejal slovenski šampion.
"Kot najstnik sem spremljal, kako je Fabian Cancellara na teh cestah delal razliko. Izjemno sem ponosen, da sem zdaj na ta način povezan z njim," je še dodal Pogačar, o katerem je nato spregovoril tudi švicarski zvezdnik. "Pogačar je generacijski talent, močan na vseh terenih in konkurenčen skozi celo sezono. Čudovito je videti, kako hitro se je uveljavil na tej dirki. Dirka se je precej spremenila od časov, ko sem jo vozil sam – zdaj se razlike delajo že 100 kilometrov pred ciljem," je svoje misli strnil Cancellara.
