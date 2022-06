Pred zadnjo etapo od Vrhnike do Novega mesta je bilo bolj ali manj že jasno, da bo Pogačar uspel ubraniti zeleno majico z lanske dirke, a je uspeh na koncu še nadgradil z etapno zmago, za katero je v ciljnem sprintu ugnal rojaka Mateja Mohoriča . "Nisem vedel, da se bo tako razpletlo. Matej je bil v zaključku zelo hiter. Na koncu sem prišel s hitrostjo mimo in uspelo mi je zmagati," je bil zadovoljen 23-letnik s Klanca pri Komendi.

Ekipa iz Združenih arabskih emiratov je prevlado po slovenskih cestah kronala s štirimi etapnimi zmagami, ki sta si jih med seboj pravično razdelila Tadej Pogačar in Rafal Majka , na koncu prvo- in drugouvrščena kolesarja v skupnem seštevku. "Dobili smo potrditev. Zelo smo veseli, trdo smo delali ta teden. Dali smo vse od sebe in naredili zelo lepo dirko. Komaj čakam, da gremo na Tour," je petdnevno dogajanje na domači dirki zaokrožil prvi kolesar sveta.

Športni direktor bahrajnskega moštva Gorazd Štangelj je že pred začetkom dirke poudarjal, da bodo v skupnem seštevku vozili za Domna Novaka , ki je na koncu upravičil zaupanje in osvojil tretje mesto. "Boriti se proti Tadeju Pogačarju je nemogoče. To lahko počneta samo dva kolesarja na svetu, pa še to zelo težko. Že na startu sem rekel, da je prvo mesto oddano in da se lahko borim za drugo. Na koncu je bil Majka premočan. Bila sta zelo suverena. Prvi dan sem jima lahko konkuriral, potem pa se je poznala utrujenost. Dal sem vse od sebe, da sem zadržal to tretje mesto."

"Na spustu nisem želel tvegati. V cilj smo prišli skupaj, mislil sem, da bom uspel zmagati, a je Tadej dokazal, da je tudi v sprintu hitrejši in da si zasluži to zmago," pa je razplet zadnjega dne pokomentiral Mohorič, ki skupaj s svojim Bahrain Victorious ne more biti povsem zadovoljen, saj so ostali brez etapne zmage.

Mezgec jezen zaradi sodnikov

Kot že rečeno, Emirati so na dirki po Sloveniji pobrali skupno zmago in kar štiri etapne. Edina, ki jim je ni uspelo dobiti, je pripadla ekipi BikeExchange - Jayco, za katero je vozil naš najboljši sprinter Luka Mezgec. Izkušeni 33-letnik je po koncu dejal, da so dobili tisto, po kar so prišli v Slovenijo. Sam se je izkazal predvsem na drugi etapi, ko je v sprintu pomagal Dylanu Groenewegnu do končne zmage, in tretji, ko je bil na razgibanem terenu in cilju v klanec celo drugi najboljši Slovenec (za Pogačarjem je zaostal le dobre pol minute, op. a.).

Številni so pričakovali, da se bo Mezgec v boj za etapno zmago vmešal na zadnji etapi. Po spustu s Trške gore bi se mu skoraj uspelo priključiti vodilni trojici (Pogačar, Mohorič, Majka), a mu je zmanjkalo moči. Po njegovem mnenju je ključno vlogo pri tem odigral eden od avtomobilov organizatorjev, ki je po ravnini pred Novim mestom nekaj sto metrov "vlekel" vodilne v svojem zavetrju.

"Vse je kazalo na to, da se mi bo izšlo. Potem pa mi jo je zagodel avto. Pomagal je ubežni trojici v ospredju in na žalost se zaradi avtomobila, ki je krojil dirko, nisem mogel potegovati za zmago," grenkega priokusa ni skrival Mezgec. "Veliko sem stavil na to etapo, zato je vsekakor razočaranje veliko. Na žalost se zaradi nespretnosti sodnikov ni izšlo."