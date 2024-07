Odzivi Pogačarjevih konkurentov: 'Včasih zmaga, četudi si tega ne želi'

Težko bi si zamislili etapo, ki bi nazorneje orisala stanje na 111. dirki po Franciji, kot je to uspelo nedeljskemu kronometru. Tadej Pogačar je v 33 kilometrih vso konkurenco deklasiral za več kot minuto in s šesto etapno zmago potrdil skupno tretjo. Premoč so mu v izjavah po koncu Toura priznavali tudi tekmeci.

Tadej Pogačar slavi svojo tretjo zmago na dirki po Franciji.

V nedeljo je bilo v Nici, ki je kot prvo francosko mesto poleg Pariza gostila zaključek Toura, vse v znamenju Tadeja Pogačarja. Vanj so bili uprti soji žarometov in novinarski mikrofoni. Njegove izjave v cilju danes polnijo naslovnice medijev, ki so mu v teh dneh namenili tisoč in en hvalospev, o čemer smo že poročali. Tudi njegovi tekmeci, ki so bili zaradi vratolomnih voženj mojstra s Klanca pri Komendi v zadnjih treh tednih pogosto v drugem planu, so si bili enotni, da je zmagovalec povsem zaslužen.

Vingegaard: Če bi mi štiri mesece nazaj rekli, vam ne bi verjel Prvič po dveh letih Toura v rumenem ni končal Jonas Vingegaard, ki pa je bil kljub temu zadovoljen. Po hudem padcu na aprilski dirki po Baskiji mu je uspela čudežna rehabilitacija. Na koncu je drugemu mestu v skupnem seštevku dodal etapno zmago. "Pogačar si je povsem zaslužil zmagati. Če bi mi štiri mesece nazaj rekli, da bom drugi, vam ne bi verjel. V kakšnih drugih okoliščinah bi bil z drugim mestom razočaran, a nimam te pravice. Po vsem, kar sem prestal v zadnjem obdobju, sem dosegel visok nivo," ni bil pretirano razočaran Danec, ki je že naznanil, da bo izpustil zadnjo tritedensko dirko sezone v Španiji.

Remco Evenepoel je poleg tretjega mesta osvojil še belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Remco zaprl usta kritikom in dvomljivcem Tretjeuvrščeni Remco Evenepoel je resda v skupnem seštevku zaostal za več kot devet minut, a je s svojimi vožnjami zaprl usta nejevernim Tomažem in dokazal, da je iz pravega testa za lovljenje skupnih zmag na tritedenskih dirkah. "Marsikaj sem prestal to sezono. Soočal sem se z dvomljivci in veliko pritiska. Da sem Tour končal samo za dvema najboljšima na svetu, je potrditev dobrega dela," je v cilju razlagal 24-letni Belgijec. Po koncu zanj prvega Toura so ga preplavila čustva. Celo tako, da je spustil nekaj solz. Kot je še dodal priljubljeni Remco, je z dirke po Franciji odnesel nekaj pomembnih lekcij. "Naučil sem se, da moraš slediti svojemu tempu in se držati plana, tudi če je nekdo boljši od tebe. Spet smo videli, kako neverjeten je Tadej. Jonasu pa sem večji del dirke uspel slediti in končal sem tik za njim. Želim se vrniti sem in nekoč zmagati," je še napovedal Evenepoel.

Mikel Landa je pokazal, da še ni rekel zadnje. Pogačarju priznava nesporno prevlado.

Landa: Pogačar zmaguje, četudi si ne želi V gorah mu je izdatno pomagal prekaljeni španec Mikel Landa, ki se je v vlogi pomočnika odlično znašel. Na koncu pa v skupnem seštevku končal na visokem petem mestu. Poleg omenjenih ga je prehitel le še Portugalec iz UAE Emiratesa Joao Almeida. "Ničesar ne obžalujem. Remcu sem skušal pomagati, kolikor sem lahko. Želeli smo si vsaj drugega mesta, a tudi Jonas je bil zelo močan. Nekateri pa, saj ste videli sami, zmagujejo, četudi si tega ne želijo," je 34-letni Landa dejal po sobotni 20. etapi, na kateri je Pogačar slavil svojo peto in predzadnjo zmago, čeprav je na startu napovedal, da se ne bo vpletal v boj za etapo.

Mark Cavendish je bil najboljši na peti etapi.

Britanska legenda pomahal pri številki 35 Pravkar končano dirko po Franciji si bomo zapomnili tudi po novem mejniku legendarnega Marka Cavendisha. Britanski veteran je prišel do 35. etapne zmage na Touru, s čimer je izboljšal rekord, ki si ga je pred tem delil z legendarnim Eddyjem Merckxom. Cavendish je že pred časom obelodanil, da bo to njegova zadnja dirka po Franciji. Morda pa tudi zadnja dirka nasploh, je namignil po koncu nedeljske etape. "Neverjetno srečo imam, da sem imel takšno kariero. Na cilju me je čakala moja družina, neverjetno jih je bilo videti, ko sem prečkal ciljno črt brez stresa," se mu je smejalo. Običajno se sprinterji vse do cilja na Elizejskih poljanah ne morejo sprostiti, saj zmaga v prestolnici Francije velja za eno najprestižnejših v svetu kolesarstva. Tokrat pa je cilj pripadel Nici, organizatorji so se odločili za kronometer. Za sprinterje je bil tako zadnji dan bolj kot ne formalnost.