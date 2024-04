Olimpijski prvak Pidcock končal serijo van der Poela

Thomas Pidcock je po 253,6 km dirke od Maastrichta do Berg en Terblijta v sprintu vodilne četverice premagal švicarskega prvaka Marca Hirschija in Belgijca Tiesja Benoota. Brez stopničk je ostal Belgijec Mauri Vansevenant.

Po več napadih se je odločilna skupina za zmago oblikovala 13 kilometrov pred ciljem, ko je četverica ušla iz skupine ducata ubežnikov in drobno razliko obdržala vse do ciljnega sprinta.

Nizozemski svetovni prvak Mathieu van der Poel, ki je letos v velikem slogu dobil dirko po Flandriji in dirko Pariz–Roubaix, pa je tokrat v glavnini deloval brez moči in bil brez možnosti, da se vključi v končni razplet za zmago. Na koncu je bil 22.

V povsem drugačni luči se je pokazal Pidcock, ki je odgovarjal na vse napade v ospredju in tudi sam skrbel za tempo v končnici. S tem je 24-letni Britanec dokazal, da je lahko še kako nevaren na enodnevnih klasikah. To je dokazoval že lani z zmago na dirki Strade Bianche in na dirki Liege–Bastogne–Liege, kjer je osvojil drugo mesto, na dirki Amstel Gold pa bil tretji.

Posebno je bilo tudi drugo mesto leta 2021, ko ga je tukaj ugnal le Wout van Aert in to v fotofinišu, po dirki pa so se pojavile govorice, da kamere na ciljni črti niso bile pravilno postavljene. "Želel sem reči, da je super zmagati še drugič, a to lahko povzroči kontroverznosti," je po dirki na razplet 2021 spomnil tudi zmagovalec.